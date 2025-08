TV, fone, massageador: 12 ideias de presente com desconto para os pais

Deixou o presente do Dia dos Pais para a última hora? A newsletter "Caçadores de Ofertas" desta semana traz promoções que podem te ajudar com o presente, gastando menos.

Na categoria de eletrônicos, para os pais mais tecnológicos, temos uma smart TV, um fone de ouvido Bluetooth e um relógio inteligente.

Já para a manutenção da casa, há parafusadeira, lavadora de alta pressão e câmera de monitoramento externo.

Mas se a ideia é cuidar do bem-estar, a lista também tem massageador, perfume e aparador de pelos.

Confira 12 ofertas abaixo:

Eletrônicos

Possui tecnologia BassUp, para realçar os graves com um único botão. Segundo a marca, tem autonomia de até 60 horas de bateria e recarga rápida, com cinco minutos de carga para quatro horas extras de música.

Vem com plataforma Google TV e Chromecast integrado para transmitir ou espelhar o conteúdo de diferentes dispositivos. Permite controlar a TV por voz, com o Google Assistente. As resolução é Full HD.

Possui armazenamento interno de 32GB, conectividade Bluetooth e tela de 1,47 polegada em cristal safira com resolução de 480x480 pixels. É equipado com o processador Exynos W1000, para alto desempenho.

Casa

Possui resistência a água e poeira com certificação IP66, podendo ficar em ambientes externos. Pode ser conectada à internet via Wi-Fi ou cabo. Tem visão noturna com infravermelho de 10 metros. Vem com os acessórios para instalação.

Vem com maleta para transporte e kit com 13 chaves e brocas. Possui seletor de torque de 18 níveis para parafusar e 1 nível para perfurar. Tem indicador de carga de bateria e luz de LED para auxiliar em trabalhos com pouca iluminação.

Vem com mangueira de três metros de comprimento, aplicador de detergente e porta acessórios. Tem desligamento automático e é projetada para usar diferentes tipos de jatos para aprofundar a lavagem.

Bem-estar

Promete utilizar pulsações de alta frequência para soltar nós e tensões acumuladas. Também ajuda a acelerar a recuperação muscular, aumentando o fluxo sanguíneo para a área tratada. Vem com quatro ponteiras.

Fragrância masculina com notas de topo de maçã e folhas verdes, notas de meio de mimosa encharcada, acordes de lona e lótus de água, e notas de fundo de almíscar, âmbar amadeirado, cedro e musgo. Frasco com 100 ml.

Vem com seis acessórios: aparador, aparador de pelos para o nariz e orelhas e quatro pentes para barba nos tamanhos 1, 2, 3 e 5 mm. Segundo a marca, as lâminas não precisam de lubrificação e permanecem afiadas.

