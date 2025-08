Trump diz que tarifas farmacêuticas podem chegar a 250% em até um ano e meio

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que as tarifas sobre empresas farmacêuticas, que planeja impor na próxima semana, serão "inicialmente pequenas tarifas", mas em até um ano e meio podem chegar "em 150% e, depois, 250%". "Queremos produtos farmacêuticos feitos no nosso país", defendeu o republicano em entrevista para a CNBC, na manhã desta terça-feira, 5. De acordo com Trump, a Suíça "faz uma fortuna" com produtos do setor.