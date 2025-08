Trump ameaça aumentar "substancialmente" tarifas sobre Índia devido ao petróleo russo

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que aumentará "muito substancialmente" nas próximas 24 horas a tarifa cobrada sobre as importações da Índia em relação à taxa atual de 25%, devido às compras contínuas de petróleo russo pela Índia.

Ele também afirmou que uma oferta de "tarifa zero" para importações de produtos norte-americanos para a Índia não é suficiente, alegando que a Índia está "alimentando a guerra" na Ucrânia.

A ameaça de Trump à Índia por comprar petróleo russo começou em 31 de julho, quando ele anunciou uma tarifa de 25% para produtos indianos, juntamente com uma multa não especificada.

"Eles estão alimentando a máquina de guerra e, se vão fazer isso, não ficarei feliz", disse Trump em uma entrevista à CNBC, acrescentando que o principal ponto de discórdia com a Índia é que suas tarifas são muito altas.

"Agora, eu digo o seguinte: a Índia passou das tarifas mais altas de todos os tempos. Eles nos darão tarifas zero e nos deixarão entrar. Mas isso não é bom o suficiente, por causa do que eles estão fazendo com o petróleo, nada bom."

O comentário mais recente ocorreu após uma ameaça semelhante na segunda-feira, que levou o Ministério das Relações Exteriores da Índia a dizer que o país estava sendo injustamente discriminado por suas compras de petróleo russo.

"É revelador que as mesmas nações que criticam a Índia estejam se envolvendo em comércio com a Rússia (apesar da guerra na Ucrânia)", afirmou o ministério em um comunicado divulgado na noite de segunda-feira.

"É injustificado discriminar a Índia", acrescentou.

A União Europeia realizou 67,5 bilhões de euros (US$78 bilhões) em comércio com a Rússia em 2024, incluindo importações recordes de gás natural liquefeito (GNL), atingindo 16,5 milhões de toneladas, disse o ministério indiano.

Os Estados Unidos continuam importando hexafluoreto de urânio russo para uso em sua indústria de energia nuclear, paládio, fertilizantes e produtos químicos, acrescentou, sem fornecer a fonte das informações sobre a exportação.

A embaixada dos EUA e a delegação da UE em Nova Dhéli não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

Tanto os Estados Unidos quanto a UE reduziram drasticamente seus laços comerciais com a Rússia desde que o país lançou uma invasão em larga escala da Ucrânia em fevereiro de 2022.

A Índia é a maior compradora de petróleo bruto transoceânico da Rússia, importando cerca de 1,75 milhão de barris por dia de petróleo russo de janeiro a junho deste ano, um aumento de 1% em relação ao ano anterior, segundo dados fornecidos à Reuters por fontes do setor.

O país tem enfrentado pressão do Ocidente para se distanciar da Rússia devido à guerra na Ucrânia. Nova Dhéli tem resistido, alegando seus laços de longa data com Moscou e necessidades econômicas.

(Reportagem de Andrea Shalal e Aftab Ahmed)