'Excepcional': travesseiro cervical da Nasa promete melhorar noites de sono

Uma boa noite de sono é fundamental para manter a saúde (física e mental). Mas nem todo mundo consegue descansar bem ao deitar na cama —e a culpa pode ser do travesseiro. Se esse é o seu caso, que tal tentar trocar por uma versão ergonômica, como este modelo da marca Coluna Relax?

Feito com espuma viscoelástica, material desenvolvido pela NASA —daí o nome do travesseiro— e utilizado inicialmente em acentos de aeronaves, esse tipo de preenchimento tem efeito memória e se adapta ao formato do corpo, melhorando o suporte e o conforto durante a noite. Confira a seguir as especificações do acessório e o que diz quem comprou.

O que diz a Coluna Relax sobre o travesseiro

Suporte ergonômico que mantém a cabeça segura e reduz a pressão durante a noite;

Além disso, o suporte cervical também promete melhorar a respiração durante a noite;

Indicado para todos os estilos de dormir (de lado, de costas e de barriga para baixo);

Alívio para dor de cabeça, nos ombros e nas costas;

Preenchido com espuma viscoelástica em gel;

Tem carvão ativado, que evita a proliferação de bactérias, fungos e ácaros;

Tem 60 centímetros de comprimento.

O que diz quem comprou

Na Amazon, o Travesseiro Cervical NASA da Coluna Relax tem 1,6 mil avaliações e nota média de 4,6 (de um total de 5). Os elogios se direcionam principalmente ao fato de o travesseiro ser confortável, estável e ajudar a reduzir as dores na coluna.

Estou completamente satisfeito com o travesseiro. A qualidade é excepcional, com um material extremamente confortável e de toque suave. O suporte ergonômico realmente faz a diferença: as elevações laterais proporcionam estabilidade ideal para o pescoço, evitando dores e desconfortos ao acordar. (...) Superou todas as minhas expectativas! Bruno

(...) O travesseiro tem um tamanho e formato anatômico que proporciona excelente apoio e conforto. O acabamento também é de ótima qualidade. A entrega foi feita antes do prazo previsto, o produto chegou muito bem embalado e o vendedor foi bastante atencioso em todo o processo. Recomendo muito esse produto. Marcia C.

Travesseiro de muita qualidade, muito confortável e ideal para dormir de lado. Estou dormindo muito bem com ele. Recomendo. Jan

Ótimo travesseiro! (...) Para quem troca muito de posição durante o sono é perfeito, pois o formato dele acomoda bem em qualquer posição. Espuma firme na medida certa. O encaixe preciso para a cabeça evita que a cabeça fique largada quando dormindo virado pra cima, evitando que se durma com a boca aberta. Gelson Reis

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores se queixaram que o travesseiro não tinha um bom encaixe para o pescoço e era pouco confortável.

Muito baixo, não nivela cabeça com ombro quando deita de lado. Não gostei. Eduardo de Mota Ianes

(...) Não gostei do travesseiro, a espuma afunda demais, não oferece a resistência necessária para uma adequação acomodação do pescoço. (...) Não compraria de novo. Ana Paula

Material muito mole, espaço da curva do pescoço muito rasa. Dora Silva

