Torcida do Corinthians não se manifestou contra Moraes em jogo

É falso um vídeo que circula nas redes sociais com legendas que indicam que a torcida do Corinthians teria se manifestado com uma música contra o ministro do STF Alexandre de Moraes durante jogo na Neo Química Arena contra o Palmeiras na semana passada.

É possível ver na imagem que o vídeo foi feito em um jogo contra o Flamengo. Além disso, a reportagem do UOL Confere estava presente no local e não observou hostilidades contra o ministro do STF.

O que diz o post

Um vídeo é compartilhado com a seguinte indicação de legenda e data: "Calorosa recepção em Itaquera 30/07/2025". Na gravação, uma imagem do ministro do STF Alexandre de Moraes mostrando o dedo do meio aparece em um telão acompanhado da frase "Alexandre, o pequeno". O vídeo usa imagens da torcida do Corinthians e tem um áudio com vozes que cantam uma música com trechos como: "Pode ameaçar, tentar silenciar, mas agora é o povo que vai te derrubar".

Por que é falso

Reportagem do UOL Confere estava presente no local e não observou hostilidades coletivas contra o ministro do STF. A mesma situação foi reportada pelos jornais Folha de S. Paulo (aqui) e O Estado de S. Paulo (aqui). Além disso, em nenhum momento da partida Moraes apareceu no telão do estádio.

Vídeo usado em post é de outra partida. O UOL Confere não conseguiu identificar em que jogo o vídeo da torcida foi gravado, mas é possível ver no telão o escudo do Flamengo (veja abaixo), indicando que não se tratou do dia em que Moraes foi ao estádio. Corínthians e Flamengo não se enfrentaram em São Paulo este ano.

5.ago.2025 - Escudo do Flamengo (em destaque) aparece em vídeo que supostamente seria do jogo entre Corinthians e Flamengo Imagem: Reprodução

Alexandre de Moraes mostrou dedo do meio. O fotógrado Alex Silva do Estadão registrou o momento em que o ministro fez um gesto obsceno com a mão no camarote da Neo Química Arena. De acordo com a Folha, o gesto teria sido direcionado a uma pessoa que estava nas cadeiras numeradas do setor oeste do estádio. "Torcedores que estavam na Neo Química Arena ouvidos pela Folha afirmam que o ministro não recebeu vaias nem coro com palavras hostis, e disseram acreditar que ele tenha respondido a alguma provocação individual", escreveu o jornal.

Moraes foi sancionado pelos Estados Unidos. No dia do jogo, o ministro havia sido incluído na lista de sanções da Lei Magnitsky. A medida prevê bloqueio de bens, contas bancárias e cartões de instituições americanas por tempo indeterminado.

Coritnhians não se manifestou. O UOL Confere procurou a assessoria de imprensa do Corinthians, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.

Silas Malafaia compartilhou o conteúdo. O vídeo foi publicado pelo pastor da Assembleia de Deus Vitória em Cristo em sua conta no Instagram. Ao UOL Confere, Malafaia disse que recebeu de alguém o vídeo e postou nas redes porque achou "sensacional".

Viralização. O post do pastor Silas Malafaia registrava mais de 400 mil curtidas.

Este conteúdo também foi verificado por Aos Fatos.

