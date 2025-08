'Resultados nos primeiros usos': testamos máscara capilar micelar da Eudora

Sigo um cronograma capilar para cuidar dos meus cachos e estava em busca de uma hidratação mais profunda, que pudesse ajudar com alguns fios mais ressecados e também dar mais brilho às madeixas. Por isso, decidi testar a máscara capilar Hidratação Micelar, da Eudora Siàge.

O produto promete uma hidratação inteligente e profunda, além de resultado imediato. Segundo a marca, a máscara possui uma fórmula enriquecida com ativos biométricos e algas marinhas, que são capazes de detectar o nível de ressecamento dos fios e restaurá-los de acordo com a necessidade.

No meu cabelo, notei uma mudança no aspecto dos fios, principalmente na hidratação e maciez. Confira a seguir os testes com a máscara capilar da Eudora:

O que eu gostei

Hidratação profunda. A máscara tem uma ação hidratante que foi bastante perceptível na finalização dos meus cachos. Senti os fios mais soltos e macios. Também notei mais brilho e maciez, principalmente quando finalizo com o creme Revela os Cachos, também da Eudora.

Máscara da Eudora tem textura mais encorpada Imagem: Amanda Marques/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Textura. Um dos principais pontos positivos da máscara é a sua consistência nos fios. Lembra bastante a densidade de manteigas capilares por ser uma máscara mais encorpada, porém, não chega a ser pastosa.

Fácil aplicação. Mesmo com a textura mais consistente, a máscara adere com facilidade aos fios. Se você também usar a técnica de enluvar o cabelo, que consiste em massagear os fios para potencializar os efeitos do produto, o resultado são madeixas alinhadas, macias e bem tratadas.

Pontas restauradas. Assim como prometido pela marca, o produto entregou pontas menos ressecadas. Apliquei uma quantidade razoável da máscara no fim do cabelo e o resultado foi satisfatório, com fios com um aspecto mais saudável. Segundo a Eudora, o produto conta com a tecnologia Affinité 4D, que é capaz de detectar os danos do cabelo e tratá-los até as camadas mais profundas.

Cabelo cheiroso e leve. A fragrância da máscara é marcante e agradável, permanecendo nos fios mesmo após o enxágue. Ela também não pesa no cabelo. A sensação de leveza é perceptível desde as primeiras aplicações.

Antes (esq.) e depois (dir.) de usar a máscara Hidratação Micelar da Eudora Imagem: Amanda Marques/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Pontos de atenção

Embalagem pequena. Com 250 gramas, a quantidade de produto foi um dos pontos negativos, considerando a frequência com que lavo o cabelo (três vezes na semana) e o comprimento médio dos fios. Mesmo intercalando com outras máscaras, considerei que o rendimento foi baixo, pois o pote durou menos de dois meses.

Preço elevado. Além de a embalagem conter pouco produto, o preço é alto na comparação com alguns concorrentes. A máscara entrega resultados bem visíveis e superiores a muitos produtos que já testei — inclusive, mais eficaz do que algumas máscaras voltadas exclusivamente para cabelos cacheados. Ainda assim, o valor acaba pesando.

O que mudou para mim

De modo geral, o aspecto do meu cabelo melhorou bastante, tanto no brilho quanto nas pontas, que ficaram mais alinhadas. Notei os cachos mais maleáveis, o que ajudou na aderência de outros produtos nos fios, como o creme e o óleo.

Além disso, a máscara ajudou a potencializar o meu cronograma capilar, já que proporciona uma hidratação com resultados visíveis desde os primeiros usos. Com isso, consegui manter um bom equilíbrio entre as etapas de hidratação, nutrição e reconstrução.

Para quem eu indico

A máscara micelar da Eudora é indicada para qualquer tipo de cabelo. O produto pode ser uma opção principalmente para quem busca uma hidratação profunda e fios mais macios.

Por ter um valor elevado e vir em pouca quantidade, recomendo a máscara especialmente para quem segue um cronograma capilar e intercala o uso com outras máscaras, o que ajuda no rendimento e eficácia.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.