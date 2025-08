Tarifas dos EUA contra Brasil incluem única produtora de vanádio das Américas, diz Ibram

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) vê com preocupação o vanádio não ter sido incluído na lista de produtos que serão isentos das novas tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil, afirmou nesta terça-feira o diretor de Assuntos Minerários da entidade, Julio Nery.

Atualmente, a companhia Largo é a única a produzir vanádio nas Américas, em uma mina na Bahia, e 60% de sua produção é exportada aos EUA, segundo dados do Ibram, que representa mineradoras no Brasil como Vale, BHP e Rio Tinto.

"O caso do vanádio é um caso que sim, preocupa, e nós vamos trabalhar junto ao Ministério da Indústria e Comércio e ao Ministério das Minas para buscar a negociação nesse caso", disse Nery, em coletiva de imprensa para discutir resultados do setor mineral no primeiro semestre.

"Ele (o vanádio) tem essa característica de que tem uma grande parte da produção da empresa que vai para os Estados Unidos. Essa é a maior preocupação no momento."

O diretor do Ibram ressaltou ainda que o Ibram ainda está trabalhando em um levantamento junto com outras empresas para verificar quais os outros produtos que podem trazer prejuízo à indústria brasileira ao serem taxados pelos EUA.

(Por Marta Nogueira)