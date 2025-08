Sakamoto: Ordem no Planalto é não celebrar a prisão do Bolsonaro

No Planalto, a ordem tem sido a de não celebrar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para não dificultar as negociações com os Estados Unidos contra o tarifaço imposto pelo governo de Donald Trump aos produtos brasileiros, informou o colunista Leonardo Sakamoto ao UOL News desta terça (5).

Tem uma ordem interna para não comentar, não comemorar, não manifestar nada com relação à questão do Bolsonaro, porque o Brasil está tentando vender para os Estados Unidos que uma coisa é o Executivo, outra coisa é o Judiciário.

O objetivo é evitar situações que possam ser interpretadas como vinculação do Executivo com o Judiciário, o que bateria de frente com o que está sendo dito ao governo de Donald Trump, de que os poderes são separados, de que o processo não é político, de que o processo é judicial, e que é necessário permanecer assim.

Ninguém tem ideia de como a prisão domiciliar do Bolsonaro pode afetar a negociação agora, inviabilizando uma conversa que já estava muito difícil de abrir.

Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

