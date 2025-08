Sakamoto: Com prisão domiciliar, clã Bolsonaro quer bombardeio de Trump

A prisão domiciliar da Jair Bolsonaro (PL) motiva a família do ex-presidente a incitar o governo de Donald Trump a tomar novas providências sobre o Brasil, analisou o colunista Leonardo Sakamoto na edição de hoje do UOL News.

Há um componente político nisso tudo. O clã Bolsonaro vê que a condenação de Jair é inevitável. A partir daí, eles podem fazer com que isso custe caro ao Brasil ou para tentar uma cartada final. Bolsonaro quer forçar que haja mais gente nas ruas para apoiá-lo à medida que a data do seu julgamento final se aproxima.

Ao mesmo tempo, querem incitar os EUA para fazer mais sanções contra o STF e contra o Brasil, eventualmente. Como bem sabemos, a família Bolsonaro adoraria que o governo norte-americano tivesse dado um tiro de sniper no STF, mas eles jogaram uma bomba atômica em cima do Brasil com um tarifaço de 50%. Nessa reta final, a família Bolsonaro viu essa oportunidade. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Para Sakamoto, a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro fortalece a posição de Eduardo como articulador junto ao governo Trump.

Quando Bolsonaro for condenado e uma ordem de prisão decretada, se ele não fugir antes, é claro que o bolsonarismo levará gente às ruas. Mas não serão tantas pessoas a ponto de fechar São Paulo, a não ser que tranquem com caminhão como eles gostam de fazer. Não causarão transtorno. A maior parte da população é contra a anistia e o perdão a golpistas.

O Brasil como um todo não derramará lágrimas por Bolsonaro. O bolsonarismo tenta fazer um show de ilusionismo, fazendo crer com que o número de pessoas que foram às ruas seja bem maior do que realmente são e que elas representam a vontade do povo brasileiro. No máximo, representam o bolsonarismo raiz, que não é a maior parte da população.

O grande problema nisso tudo é que ele empurra os EUA para mais sanções institucionais e econômicas contra o Brasil. Nesse sentido, a prisão de Bolsonaro não é apenas fruto do trabalho conjunto dos seus filhos. Moraes apenas executou a ordem baseado nas determinações anteriores.

Essas ações fomentadas pelos filhos de Bolsonaro acabam beneficiando a posição do próprio Eduardo, que está pregando para os EUA aumentarem a pressão e as sanções ao Brasil e tornar isso aqui insustentável. Ou seja: traindo os interesses do país. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Maierovitch: Flávio Bolsonaro deu tiro no pé do próprio pai

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) teve grande parcela de responsabilidade pela decretação da prisão de seu pai, Jair, afirmou o jurista e colunista Wálter Maierovitch.

Há um esperneio sem base alguma. Vamos à realidade: o filho deu um tiro no pé do pai. Havia várias obrigações, mas o filho pega um vídeo do pai e o divulga. Não pode; descumpriu uma obrigação. Agora ele vem e diz que consultou a assessoria e os advogados acharam que aquilo não era ideal. Trocando em miúdos, eles pediram para tirar imediatamente do ar porque causaria complicação.

Qual é a lógica e o normal? É consultar os advogados antes. Ele estava em um terreno com areia movediça. Flávio tomaria uma atitude e estabeleceria uma confusão que resultaria no descumprimento. Isso é muito claro. Ele deu um tiro no pé do pai e sabia que tinha alguma coisa de errado, tanto que foi à assessoria.

Agora vem a tecla a ser apertada para mostrar esse desespero de argumentos dos bolsonaristas, em especial daqueles mais próximos de Jair. Foi no inquérito apuratório que foram estabelecidas obrigações preventivas. Ele apura o ataque à soberania nacional por meio de negociações que Eduardo Bolsonaro está fazendo nos EUA com o objetivo de desestabilizar o país. Esse é o norte.

Há um golpe ainda em andamento. Esse é o crime e se revlou no último domingo com o descumprimento de uma obrigação. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

