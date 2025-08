será decidido até dezembro, diz presidente da Câmara de São Paulo

O vereador Ricardo Teixeira (União), presidente da Câmara Municipal de São Paulo, informou hoje que a Casa deve decidir até dezembro sobre a questão dos aplicativos que oferecem viagens de moto na cidade.

O que aconteceu

Tema foi discutido hoje em reunião com o prefeito. No primeiro semestre, presidente da Câmara e prefeito Ricardo Nunes (MDB) tiveram discursos alinhados em relação às motos por aplicativo. Em falas públicas, ambos manifestaram preocupação com a liberação de serviços de tipo sem a devida regulamentação na cidade de São Paulo. O assunto segue sem definição.

Serviço está proibido pela Justiça desde maio. Naquele mês, a 7ª Câmara de Direito Público atendeu um pedido da Prefeitura e suspendeu a oferta de viagens de moto "diante da complexidade do caso e das possíveis consequências ao trânsito, por cautela".

À época, a Justiça recomendou que a Prefeitura regulamentasse o tema em 90 dias. O prazo se encerra em meados de agosto, e a orientação pode ser cumprida ou não pelo Poder Executivo do município, sem consequências legais.

Nova categoria de transportes esteve liberada na cidade por dois dias. Entre 14 e 16 de maio, a Justiça autorizou a operação de serviços do tipo na cidade — mas voltou atrás logo em seguida.

Prefeitura de SP é contra o uso de motos para o transporte de passageiros. A gestão de Ricardo Nunes (MDB) argumenta que o serviço é perigoso e disse se preocupar com a possibilidade do aumento no número de acidentes no trânsito. A prefeitura usa como argumento o decreto municipal 62.144/2023, que proíbe transporte de moto por aplicativo na cidade.

Empresas tentam liberação desde o começo do ano. As plataformas mais usadas no Brasil para esse serviço paralisaram a opção de motocicleta por decisão da Justiça, que vetou a atividade em janeiro. Em caso de descumprimento, as empresas seriam multadas em R$ 1 milhão por dia.

Plataformas usam como argumento a lei federal 13.640, de 2018, para contrapor a prefeitura. A legislação usada por 99 e Uber determina as diretrizes do transporte remunerado privado individual de passageiros na Política Nacional de Mobilidade Urbana.

OUTRAS PAUTAS

Debate sobre transporte por moto marcou primeiro dia após o recesso de julho. Outros assuntos debatidos incluíram um projeto de lei voltado para desburocratização de serviços no município (a ser enviado pelo prefeito à Casa e focado no aumento de procedimentos autodeclaratórios) e uma reforma no Procon da cidade (serviço vinculado à Secretaria de Justiça, que deve aumentar a rigidez na fiscalização sem criar novos cargos).

Precisamos avançar para a geração de emprego e renda.

Fabio Riva (MDB), vereador e líder do governo na Câmara sobre PL da desburocratização

Outro projeto de lei discutido criará uma bonificação para GCMs que apreenderem motos com irregularidades. A proposta também deve ser discutida e votada pelos vereadores no segundo semestre.

Encontro reuniu cerca de 20 vereadores da base aliada e da oposição. Além deles, estiveram presentes secretários municipais, como Enrico Misasi (MDB), da Casa Civil, Rodrigo Goulart (PSD), de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, e Sidney Cruz (MDB), da Habitação. Em 2024, Cruz e Goulart foram eleitos vereadores, mas pediram licença dos cargos para comandar secretarias.

Prefeito foi ao ato de domingo

Nunes foi à manifestação bolsonarista no último domingo. À Folha, o prefeito informou que está preocupado com supostos "excessos" do STF (Supremo Tribunal Federal) — mas disse não concordar com os ataques contra o presidente Lula (PT) e Alexandre de Moraes, ministro do STF.Prefeito é apontado como possível candidato ao governo de São Paulo em 2026. Nos bastidores, o que se comenta é que ele poderia disputar o cargo se o atual ocupante, Tarcísio de Freitas (Republicanos), saísse como candidato à Presidência. O prefeito já disse que, se o governador pedir, aceitará disputar o Palácio dos Bandeirantes.