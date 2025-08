Relatório final: Submersível Titan implodiu por 'falha grave de segurança'

Em relatório final, a Guarda Costeira dos EUA concluiu que o submarino Titan, que matou cinco pessoas ao implodir em 2023, foi projetado de forma inadequada, com falhas na manutenção e inspeção.

O que aconteceu

O Conselho de Investigação Marítima entendeu que o acidente poderia ter sido evitado. A conclusão do relatório, de 335 páginas, foi divulgada hoje após dois anos de apuração, com sessões de audiência pública e depoimentos de 26 testemunhas.

Evento inicial que levou à implosão teria sido a perda de integridade estrutural de seu casco, feito de fibra de carbono. As anomalias na estrutura já eram conhecidas há um anos antes do incidente, quando realizaram uma expedição ao Titanic, mas a OceanGate não as investigou e as corrigiu adequadamente.

Projeto e fabricação do Titan foram falhos. Segundo o documento, a empresa não adotou princípios fundamentais de engenharia para seleção de materiais para um ambiente tão perigoso, nem realizou testes e análises suficientes durante a produção.

Ambiente de trabalho ''tóxico'' também teria contribuído para o desastre. De acordo com o relatório, a organização usou da ameaça iminente de demissão para inibir funcionários de expressarem preocupações de segurança.

Investigação diz que o CEO, Richard Stockton Rush III, fez esforços contínuos para deturpar o submarino como ''indestrutível''. O empresário, que também morreu no acidente, costumava fazer afirmações de uma suposta conformidade do Titan com princípios avançados de engenharia, dando um ''falso senso de segurança'' para passageiros e orgãos reguladores.

O Conselho não encaminhou o relatório para instaurar processo criminal contra a OceanGate. Nos arquivos, o órgão explica que a empresa cessou permanentemente todas as suas atividades. No entanto, se permanecesse ativa, recomendaria que ela respondesse por alguns crimes, como fraude e operação negligente.

Relembre o caso

Submersível Titan implodiu em junho de 2023. O anúncio foi feito no dia 22 daquele mês pela OceanGate, que também admitiu a morte dos cinco ocupantes. O comunicado foi divulgado minutos antes de uma entrevista coletiva da Marinha americana, logo após os familiares das vítimas terem sido informados. O Titan havia submergido quatro dias antes, em 18 de junho.

Guarda Costeira encontrou cinco grandes partes do Titan. "Primeiro, encontramos a ponteira sem o casco pressurizado. Essa foi a primeira indicação de que houve um evento catastrófico", explicou o contra-almirante John Mauger à época. Pouco antes, no mesmo dia, partes do submersível haviam sido encontradas a 3,2 km de profundidade e a cerca de 480 metros do Titanic.

Um piloto e quatro passageiros faziam parte da expedição. São eles: Stockton Rush, presidente da OceanGate; o bilionário Hamish Harding; Shahzada e Suleman Dawood, um empresário paquistanês e seu filho; e Paul-Henry Nargeolet, ex-comandante da Marinha Francesa e considerado um dos maiores especialistas do naufrágio do Titanic.