Reino Unido anuncia plano para tratar crianças de Gaza; 100 estão na lista

Governo britânico anunciou um plano para receber e oferecer tratamento médico de ao menos 100 crianças feridas em Gaza.

O que aconteceu

Instituições cobram rapidez de governo britânico, que afirmou precisar de algumas semanas. Reino Unido pretende evacuar essas crianças gravemente feridas de Gaza. "Estamos trabalhando a todo vapor para fazer isso o mais rápido possível, e mais detalhes serão divulgados", disse um porta-voz do primeiro-ministro do país no último final de semana. As informações são do jornal The Guardian.

Crianças devem estar acompanhas de um responsável. Durante o tratamento, que deve ser feito no NHS, sistema público de saúde do Reino Unido, os menores vão contar com a companhia de um familiar adulto. O governo planeja verificações biométricas e de segurança antes da viagem.

Instituições humanitárias têm cerca de 100 crianças em lista de espera. Projeto Pure Hope, organização britânica de médicos voluntários, e a Children Not Numbers informaram ao governo que têm de 30 a 60 crianças cada que precisam de cuidados médicos críticos nas listas.

Palestinos feridos no ataque ao hospital Al-Ahl, em Gaza, esperam atendimento no hospital Al-Shifa, para o qual foram levados Imagem: Ali Jadallah - 17.out.23/Anadolu via Getty Images

Mais de 18 mil crianças morreram desde o início da guerra

Unicef calcula 28 mortes por dia. O vice-diretor executivo do Fundo das Nações Unidas para a Infância afirmou que, desde o início do conflito, em outubro de 2023, 18 mil crianças morreram em Gaza em decorrência de conflitos ou de fome. "Isso representa uma média de 28 crianças por dia. Hoje, mais de 320 mil crianças pequenas correm o risco de desnutrição aguda", disse Ted Chaiban.

Reino Unido se dispõe a reconhecer Estado da Palestina. O primeiro-ministro britânico ameaçou seguir o mesmo caminho de outras nações e reconhecer a Palestina, caso Israel não concorde com um cessar-fogo antes da Assembleia Geral das Nações Unidas, em setembro. "Nosso objetivo continua sendo uma Israel segura e protegida ao lado de um Estado palestino viável e soberano", afirmou Keir Starmer.