Quem vigia Bolsonaro na prisão domiciliar? Entenda como é a fiscalização

Desde que passou à prisão domiciliar, o ex-presidente Jair Bolsonaro é monitorado por tornozeleira eletrônica conectada a uma central. A vigilância física contínua da casa é rara, mas juridicamente possível.

O que aconteceu

A fiscalização de Bolsonaro combina tecnologia e medidas judiciais adicionais. O ponto central é a tornozeleira eletrônica, que acompanha sua localização em tempo real e dispara alertas em caso de retirada, desligamento ou saída da área permitida. Segundo o advogado criminalista Carlos Dantas Filho, especialista em direito processual, os dados são enviados a uma central e repassados à Justiça e à polícia.

O STF (Supremo Tribunal Federal) pode reforçar o controle com inspeções presenciais e restrições de contato. Guilherme Gama, advogado criminalista, mestre em direito e processo penal e professor universitário, explica que o juiz pode limitar horários e número de visitas, monitorar comunicações e até autorizar bloqueios de redes sociais. "Esses mecanismos evitam articulações políticas e contatos indevidos durante a prisão domiciliar", afirma.

O monitoramento pode incluir medidas excepcionais, como vistorias policiais na residência. Dantas lembra que essas diligências, embora pontuais, servem para confirmar se as condições impostas estão sendo cumpridas. "O juiz pode determinar fiscalização surpresa ou visitas de agentes sempre que necessário", diz.

A vigilância física contínua da casa é rara, mas juridicamente possível. Juliano Callegari Melchiori, advogado criminalista e mestrando em direito penal pela USP, ressalta que manter agentes fixos na porta é medida excepcional. "O mais comum são rondas eventuais ou inspeção surpresa autorizada por decisão judicial fundamentada", explica. No caso de Bolsonaro, não há confirmação de vigilância permanente, mas essa possibilidade está prevista e pode ser acionada pelo STF conforme a necessidade.

Como funciona a tornozeleira

O equipamento registra a posição do réu em tempo real e emite alertas automáticos. Gama explica que qualquer tentativa de desligar ou remover o dispositivo gera notificação imediata para a central de monitoramento. "Esses dados chegam diretamente à Justiça e às forças de segurança, permitindo resposta rápida", afirma.

Falhas técnicas são tratadas de forma diferente das violações dolosas. Dantas destaca que defeitos levam à substituição do equipamento, sem prejuízo para o monitorado. "Mas se houver tentativa deliberada de violar a medida, o juiz pode converter a prisão domiciliar em preventiva", diz. Melchiori completa: "Essa distinção evita injustiças e garante a efetividade da fiscalização".

Descumprimentos geram reação imediata do sistema. "Se a tornozeleira for removida, desligada ou sair da área permitida, a central emite alerta, notifica a polícia e o juiz", explica Gama. No caso de Bolsonaro, qualquer violação registrada pode levar à conversão imediata da prisão domiciliar em regime fechado.

A rapidez e o rigor dessas respostas preservam a autoridade judicial. "O monitoramento em tempo real garante que não haja margem para fuga ou descumprimento sem consequências", conclui Dantas.