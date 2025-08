Prisão domiciliar de Bolsonaro é desnecessária neste momento, diz professor

A prisão de Jair Bolsonaro (PL) foi "completamente desnecessária" e não há elementos suficientes para dizer que o ex-presidente desrespeitou as restrições das medidas cautelares, avaliou o professor de direito da Universidade Federal Fluminense (UFF) Gustavo Sampaio ao UOL News desta terça (5).

Acho que essa prisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes foi desnecessária. Não é que ela tenha sido equivocada, não é que ela tenha sido atécnica, porque, em verdade, a interpretação que ele fez é de que o ex-presidente teria feito esse direcionamento ao seus correligionários com o objetivo de que aquilo fosse divulgado pela rede social do filho, na opinião do ministro.

No meu entendimento modesto de analista da cena, eu acho completamente desnecessária a medida nesse momento. Acho que não teria sido suficiente para levar o ex-presidente à prisão domiciliar.

Acho até que foi um erro, porque isso incendeia a base bolsonarista. Eu acho até que os correligionários imediatos do ex-presidente queriam que isso acontecesse, exatamente para abastecer a fogueira necessária para o fogaréu subir ainda mais alto. E isso cria uma espécie de uma figura de um mártir na base bolsonarista, que seria o ex-presidente Bolsonaro, que seria perseguido pelo sistema de justiça criminal.

Gustavo Sampaio, professor de direito da UFF

Na noite de segunda (4), o ministro do STF Alexandre de Moraes decretou a prisão domiciliar de Bolsonaro. A decisão cita postagens nas redes sociais e participação do ex-presidente no ato de domingo.

Sampaio destaca que a publicação seguida da exclusão de um vídeo nas redes do senador Flávio Bolsonaro em que o ex-presidente falava aos manifestantes no ato em Copacabana teve papel importante na interpretação do ministro. O professor diz, porém, que para uma postagem em redes sociais de terceiros ser considerada violação a restrições da medida cautelar, ela precisa ser feita a pedido do ex-presidente.

De fato, se Flávio Bolsonaro, que não está atingido pelas medidas cautelares resolveu fazer a publicação por conta própria, sem nenhum encarecimento do seu pai, então, a medida cautelar não está violada. O problema é que quando Flávio Bolsonaro fez a publicação, logo depois ele a suprimiu, ele a apagou. E, com isso, diz o ministro Moraes, está provado que o senador verificou que ele estava violando uma proibição e que ele estava a serviço do pai.

O ministro interpretou que Flávio Bolsonaro teria agido a serviço do pai e considerou uso de rede social de terceiro, violando a medida cautelar. Esse é o fundamento da decisão de Alexandre de Moraes, mas quando o senador Flávio Bolsonaro acena para o fato de que ele não está proibido de fazer publicações autônomas, a princípio não está mesmo.

Gustavo Sampaio, professor de direito na UFF

