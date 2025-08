PIS de agosto de 2025: saiba a data de pagamento do abono salarial

Trabalhadores que nasceram nos meses de novembro e dezembro já têm data definida para receber o abono salarial de 2025. De acordo com o cronograma divulgado oficialmente, os depósitos para esse grupo começam em 15 de agosto, marcando o encerramento da rodada de pagamentos deste ano.

Quem pode receber o abono?

Para ter direito ao benefício, é necessário ter exercido atividade com carteira assinada — seja na iniciativa privada ou no serviço público — por no mínimo 30 dias em 2023. Também é exigido que a média salarial do trabalhador, naquele período, não tenha ultrapassado dois salários mínimos mensais (R$ 2.640,00). Além disso, o trabalhador deve estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos.

O envio correto das informações pelo empregador é essencial para garantir o pagamento. Esse repasse deve ser feito via RAIS (até 15 de maio de 2024) ou pelo sistema eSocial (até 19 de agosto de 2024), conforme o vínculo empregatício.

O valor do abono varia de acordo com o número de meses trabalhados em 2023, sendo calculado com base no salário mínimo vigente em 2025, que foi fixado em R$ 1.518.

Como verificar se tem direito e como receber?

A consulta ao benefício pode ser feita pelos seguintes meios: aplicativo Carteira de Trabalho Digital, portal Gov.br, telefone 158 (Central Alô Trabalho) ou em unidades do Ministério do Trabalho.

Quem tem conta na Caixa Econômica Federal recebe o valor automaticamente em conta corrente ou poupança. Já os clientes do Banco do Brasil podem acessar o valor via PIX, transferência TED ou saque presencial. Para os demais, o crédito é feito em uma conta poupança digital social, aberta pela Caixa.

Cronograma do PIS em 2025

Nascidos em novembro e dezembro: pagamento inicia em 15 de agosto. Este será o último pagamento PIS em 2025.

Conforme projeções do governo federal, cerca de 25,8 milhões de trabalhadores devem receber o abono em 2025, com uma liberação total próxima de R$ 30,7 bilhões.