Petróleo fecha em queda com aumento da oferta da Opep+ e temor sobre demanda global

Por Nicole Jao

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo fecharam em queda nesta terça-feira, já que o aumento da oferta da Opep+ e as preocupações com a demanda global mais fraca se contrapuseram à temor com as ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à Índia sobre suas compras de petróleo russo.

Os contratos futuros do petróleo Brent caíram US$1,12, ou 1,63%, a US$67,64 por barril, enquanto o petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA caiu US$1,13, ou 1,7%, a US$65,16. Ambos os índices de referência atingiram seu nível mais baixo em cinco semanas.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, conhecidos em conjunto como Opep+, concordaram no domingo em aumentar a produção de petróleo em 547.000 barris por dia em setembro, uma medida que encerrará seu mais recente corte de produção antes do planejado.

"O aumento significativo dos suprimentos da Opep está pesando sobre o mercado", disse Andrew Lipow, presidente da Lipow Oil Associates.

Também pesando sobre os preços, a atividade do setor de serviços dos EUA ficou inesperadamente estável em julho, com pouca mudança nos pedidos e um enfraquecimento ainda maior no emprego, mesmo com os custos de insumos tendo aumentado mais em quase três anos, ressaltando o arrasto contínuo da incerteza sobre a política tarifária do governo Trump para as empresas.

"O mercado agora vai ver se a Índia e a China concordam em reduzir substancialmente as compras de petróleo russo, buscando assim suprimentos alternativos em outros lugares", disse Lipow.

Na terça-feira, Trump voltou a ameaçar com tarifas mais altas sobre os produtos indianos por causa das compras de petróleo russo pelo país nas próximas 24 horas. Trump também disse que a queda nos preços da energia poderia pressionar o presidente russo Vladimir Putin a interromper a guerra na Ucrânia. Nova Délhi classificou a ameaça de Trump como "injustificada" e prometeu proteger seus interesses econômicos, aprofundando a divergência comercial entre os dois países.

(Reportagem adicional de Enes Tunagur e Alex Lawler em Londres, Anjana Anil em Bengaluru e Siyi Liu em Cingapura)