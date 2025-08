Ver os filhos, ir ao médico: o que Bolsonaro pode ou não fazer após prisão

Em prisão domiciliar por decisão do STF, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está sujeito a uma série de restrições. Veja perguntas e respostas sobre o caso.

Bolsonaro pode receber visitas?

Prisão domiciliar impõe restrições até para visitas familiares. Filipe Papaiordanou, advogado criminalista e mestrando em direito penal pela USP, explica que até parentes próximos dependem de autorização. "O Supremo autorizou somente a presença de advogados constituídos. Qualquer outra visita, inclusive de familiares, precisa de aval judicial", afirma.

Nem mesmo filhos têm acesso livre. Flávio, Carlos e Jair Renan não moram com o ex-presidente e, por isso, precisam pedir autorização ao STF para visitá-lo. Vivendo nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro foi proibido de ter contato com o pai porque os dois são alvos do mesmo inquérito.

Ex-presidente pode falar com Michelle?

A ex-primeira-dama mora na mesma casa que Bolsonaro e por isso não é considerada visitante. "Como esposa e moradora, não se submete às mesmas restrições impostas a terceiros", explica Carlos Dantas Filho, advogado criminalista e especialista em direito processual. Este também é o caso da filha do casal, Laura.

Esse convívio, porém, é funcionalmente sensível. "Qualquer conduta dela [Michelle] que ajude Bolsonaro a se comunicar indevidamente pode ser considerada violação indireta da prisão domiciliar", alerta Dantas Filho.

Coabitantes também estão sujeitos a regras impostas pelo STF. "A decisão proíbe visitantes de usar celulares, tirar fotos ou gravar mensagens. Não há menção ao conteúdo das conversas, mas, se alguém servir como mensageiro para burlar a medida, isso pode configurar violação da prisão domiciliar", detalha Papaiordanou.

Pode usar o celular e a internet?

Uso de ambos foi vetado pelo STF. Papaiordanou lembra que, embora a lei não proíba expressamente, cabe ao juiz impor restrições conforme o caso. "No caso de Bolsonaro, a corte determinou a proibição de aparelhos e acesso à internet, seguindo cautelar anterior", explica.

A medida busca impedir influência externa ou articulação política. "A restrição visa evitar que ele continue agindo politicamente ou influenciando terceiros", afirma Guilherme Gama, advogado criminalista, mestre em direito e processo penal e professor universitário.

Pode sair para ir ao médico?

Bolsonaro só pode sair de casa para consultas conforme autorização judicial. "Em emergências com risco imediato, a saída é permitida, mas deve ser comunicada depois", diz Papaiordanou. "Já para consultas programadas, é preciso autorização prévia".

Descumprir regras pode levar Moraes a decretar prisão preventiva. "O descumprimento das regras da prisão domiciliar ou de qualquer uma das medidas cautelares implicará na sua revogação e na decretação imediata da prisão preventiva", diz a decisão do ministro.

Bolsonaro pode andar no condomínio?

O ex-presidente não pode circular fora da residência, nem mesmo em áreas comuns do condomínio onde vive em Brasília. "Ele está restrito à área interna da casa", diz Dantas. "Circular pelo condomínio pode gerar conversão da prisão domiciliar em prisão preventiva. Qualquer exceção depende de autorização prévia do STF".

Além das restrições, Bolsonaro também está sob monitoramento por tornozeleira eletrônica. O equipamento registra sua localização em tempo real e alerta a Justiça sobre qualquer violação do perímetro definido. A medida é padrão em prisões domiciliares e complementa as ordens judiciais sobre visitas, comunicação e saídas autorizadas.