Vice da Câmara, Altineu foi do PT, votou contra Dilma e virou bolsonarista

O deputado Altineu Côrtes (PL-RJ) ameaçou pautar a anistia caso o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), saia do país. Apesar de ter subido o tom hoje, o histórico do parlamentar não é de um radical: ele já foi filiado ao PT e é considerado um contraponto ao bolsonarismo raiz no Congresso.

O que aconteceu

Altineu Côrtes tem 56 anos e é deputado federal desde 2015. Antes, foi deputado estadual por três mandatos, secretário estadual da Infância e da Juventude no governo de Rosinha Garotinho no Rio, entre 2004 e 2005, e secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade na gestão de Cláudio Castro (PL), entre 2019 e 2020.

Apesar de se colocar como oposição, Altineu já foi filiado ao PT. Ele disputou a Prefeitura de São Gonçalo pelo partido em 2008 e apareceu ao lado de Lula em peças de campanha, mas terminou derrotado com 18,87% dos votos. Quatro anos depois, tentou a Prefeitura de Itaboraí, pelo antigo PR (hoje PL), e novamente não se elegeu.

A declaração de hoje não combina com o perfil de Altineu, segundo a base bolsonarista. Ele sempre foi considerado equilibrado e racional, servindo de contraponto aos radicais do PL enquanto foi líder do partido na Câmara.

O parlamentar é visto como "homem" de Valdemar Costa Neto na Câmara. A imagem de ambos é associada porque o deputado e o presidente do PL são considerados do centrão.

Atuação na Câmara

Altineu votou a favor do impeachment de Dilma Rousseff (PT). Ele foi líder do PL em 2022, no último ano do governo Bolsonaro, e manteve o cargo em 2023 e 2024, já na gestão Lula. Em fevereiro deste ano, assumiu a vice-presidência da Casa.

Deputado foi contra o voto impresso, pauta amplamente defendida pelo bolsonarismo. Ele foi um dos 218 parlamentares a votar não à PEC que alterava o sistema de votação, em 2021.

O deputado foi autor ou coautor de 32 projetos de lei desde 2015 —nenhum deles foi aprovado. Em 2024, apresentou uma PEC para turbinar as emendas parlamentares, transformando as emendas de comissão em individuais e impositivas, ou seja, de pagamento obrigatório por parte do governo. A proposta não foi a votação.

Na última eleição, ele declarou R$ 1,2 milhão em bens. A lista inclui uma casa, um terreno, quatro veículos, contas bancárias e fundos de investimentos. O valor é menor do que o declarado nas eleições de 2018, de R$ 3,9 milhões.

Altineu foi investigado por corrupção e lavagem de dinheiro na Lava Jato, em 2016. Um grupo de nove deputados e o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, foram alvo de inquérito por atuar em conjunto para constranger os proprietários do grupo Schahin e seus familiares em troca de vantagens indevidas. O STF, no entanto, arquivou o processo contra Altineu.

Interesse eleitoral

Concorrer ao Senado pelo Rio estaria por trás da declaração de hoje. Desde o ano passado, Altineu tenta o aval de Bolsonaro e deputados do PL avaliam que a radicalização no discurso pode ser um aceno ao ex-presidente.

Mas o gesto foi considerado tímido pelo bolsonarismo raiz. Parlamentares deste grupo alegaram que houve muita polidez na declaração sobre a anistia. A postura beligerante, que é marca deste campo político, está ainda mais aguçada desde a prisão domiciliar do ex-presidente.

O bolsonarismo raiz lembrou que Altineu deixou oportunidades escaparem. Parlamentares disseram que Motta viajou para fora do país para acompanhar Lula e para o Gilmapalooza, e o vice-presidente da Câmara não pautou a anistia.

Hugo Motta volta a Brasília após ameaça de Altineu

Como o UOL mostrou, Hugo Motta (Republicanos-PB), decidiu retornar a Brasília hoje para conter as pressões da oposição pela anistia. O presidente da Câmara estava na Paraíba, seu reduto eleitoral, para a inauguração de obras.

Ele ligou para alguns líderes para medir a temperatura após a prisão domiciliar de Bolsonaro. Lideranças com quem Motta conversou aconselharam o deputado a retornar para Brasília.

Oposição ocupou a Mesa Diretora e impede o início da sessão agendada para hoje. O líder do PL, Sóstenes Cavalcante (RJ), disse ao UOL que os deputados seguirão com a manifestação até que o Motta e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), conversem com os parlamentares sobre votar a anistia.