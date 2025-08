Perdeu o 3º? Veja data de pagamento do 4º lote de restituição do IR

Após concluir os repasses dos três primeiros lotes da restituição do Imposto de Renda, a Receita Federal se prepara para liberar o quarto lote, que está agendado para o dia 29 de agosto.

Datas dos lotes da restituição em 2025

1º lote: 30 de maio (pago)

2º lote: 30 de junho (pago)

3º lote: 31 de julho (pago)

4º lote: 29 de agosto

5º lote: 30 de setembro

Quem recebe primeiro?

A ordem dos depósitos segue uma hierarquia definida pela lei. Os primeiros a receber são os contribuintes com 80 anos ou mais, seguidos por pessoas acima de 60 anos, pessoas com deficiência física ou moléstia grave. Logo depois, são contemplados os profissionais da educação cujo principal rendimento vem do magistério.

Além desses grupos, também ganham prioridade quem utilizou a declaração pré-preenchida e escolheu receber via Pix. Se houver empate entre contribuintes com os mesmos critérios, a preferência é dada a quem enviou a declaração antes.

Sequência de prioridade nos pagamentos:

Idosos com 80 anos ou mais Pessoas com mais de 60 anos, com deficiência ou doença grave Contribuintes cuja principal renda é o magistério Usuários da declaração pré-preenchida com opção de Pix Demais declarantes

Como saber se você está no 4º lote?

A verificação pode ser feita pelo site da Receita Federal. É necessário informar o CPF, a data de nascimento e selecionar o ano-exercício 2025. O sistema é atualizado a cada novo lote.

Se a sua restituição ainda não foi liberada, mas a declaração está regular, a plataforma exibirá a mensagem "em fila de restituição", indicando que o pagamento deve ocorrer em um dos lotes seguintes.