Operação policial faz apreensão recorde de 103 kg de ouro em Roraima

Por Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) - Uma operação da Polícia Rodoviária Federal em Boa Vista, capital do Estado de Roraima, nesta segunda-feira apreendeu 103 kg de ouro em uma caminhonete, a maior apreensão feita pela corporação no país e que resultou na prisão em flagrante do motorista que levava a mercadoria, informou a assessoria de comunicação do governo federal.

Segundo o comunicado, as mais de 100 barras de ouro maciço, avaliados em 61 milhões de reais, estavam sendo transportados de Rondônia e teriam como possível destino a Venezuela ou a Guiana, quando foram descobertos durante abordagem policial feita na BR-401.

O motorista, um homem de 30 anos, viajava com a esposa e um bebê.

Os agentes da PRF identificaram inconsistências na documentação da mercadoria apresentada, que não estava no nome do motorista, conforme a nota. Inicialmente havia sido encontrada uma pequena quantidade de ouro e, após uma busca mais aprofundada, as mais de 100 barras de ouro escondidas no painel do veículo foram localizadas.

Segundo a manifestação divulgada, a operação é coordenada pela Casa de Governo que foi instalada pelo Executivo Federal na capital de Roraima que tinha como objetivo, entre outras iniciativas, desarticular o esquema de garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami, a maior área indígena do Brasil.