OpenAI lança modelos de IA mais acessíveis para competir com Meta e DeepSeek

A OpenAI lançou dois novos modelos de inteligência artificial (IA), o gpt-oss-120b e o gpt-oss-20b, que podem entregar alto desempenho a um custo mais baixo. Segundo comunicado, o modelo maior, gpt-oss-120b, se aproxima do desempenho do modelo proprietário da OpenAI chamado o4-mini, mas roda de forma eficiente em uma única placa de vídeo com 80 GB de memória.

O gpt-oss-20b, menor e mais leve, por sua vez, entrega resultados semelhantes ao o3-mini e pode funcionar em máquinas com apenas 16 GB, ideal para quem precisa de IA local, sem depender da nuvem.

A empresa ressalta que ambos os modelos se destacam em tarefas que exigem raciocínio complexo, uso de ferramentas, execução de código e respostas baseadas em poucos exemplos, inclusive superando outros modelos da companhia em testes de raciocínio. Eles também podem ser integrados à API da OpenAI para facilitar seu uso em aplicações práticas.

A OpenAI reforça que a segurança foi uma prioridade no desenvolvimento dos modelos, que passaram por testes rigorosos para evitar resultados indesejados. Segundo a empresa, os novos modelos abertos oferecem proteção semelhante aos de seus produtos pagos.

Além disso, a OpenAI já trabalha com parceiros como AI Sweden, Orange e Snowflake para adaptar os modelos a necessidades específicas, como segurança de dados e treinamento com bases próprias. A ideia é permitir que diferentes usuários, desde programadores individuais até grandes organizações e governos, tenham controle total sobre suas soluções de IA.