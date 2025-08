O que se sabe sobre a prisão domiciliar do Bolsonaro

Ontem, um dia após o ato bolsonarista em diversas capitais, o ministro do STF Alexandre de Moraes determinou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

A determinação da prisão ocorreu por descumprimento das medidas cautelares, segundo Moraes. Bolsonaro estava proibido desde o último 18 de julho de sair de casa aos fins de semana e de usar as redes sociais, por exemplo. O ex-presidente também usava tornozeleira eletrônica.

A defesa de Bolsonaro nega que ele tenha descumprido as medidas cautelares. Os advogados Celso Vilard, Daniel Tesser e Paulo Amador da Cunha Bueno disseram que foram surpreendidos com a decisão de Moraes e afirmaram que vão apresentar recurso.

Post nas redes sociais e participação por vídeo em ato foram citados pelo ministro. Segundo Moraes, Bolsonaro e seus filhos produziram conteúdo com "claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio, ostensivo, à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro".

Os filhos do ex-presidente publicaram imagens do pai em casa enquanto os atos aconteciam. As fotos foram compartilhadas em reportagens do UOL que mostram Bolsonaro em videochamada —uma delas com a ex-primeira-dama Michelle, no Pará, outra com Flávio, no Rio, e por fim com Nikolas Ferreira, em São Paulo. Na capital fluminense, o ex-presidente disse aos apoiadores: "É pela nossa liberdade, pelo nosso futuro e pelo Brasil".

Decisão citou reportagem do UOL sobre recuo de Flávio Bolsonaro (PL-RJ). No domingo, após o protesto, a colunista do UOL Carla Araújo mostrou que o filho do ex-presidente apagou postagem no Instagram com a presença do pai, alegando "insegurança jurídica" após as medidas cautelares.

A participação dissimulada de Jair Messias Bolsonaro, preparando material pré-fabricado para divulgação nas manifestações e redes sociais, demonstrou claramente que manteve a conduta ilícita de tentar coagir o Supremo Tribunal Federal e obstruir a Justiça, em flagrante desrespeito às medidas cautelares anteriormente impostas.

Alexandre de Moraes, em decisão

A frase "Boa tarde, Copacabana. Boa tarde meu Brasil. Um abraço a todos. É pela nossa liberdade. Estamos juntos" não pode ser compreendida como descumprimento de medida cautelar, nem como ato criminoso.

Defesa de Jair Bolsonaro

Negociação com EUA

Integrantes do governo Lula admitem que prisão domiciliar pode impactar negociação com os EUA. Segundo reportagem da Folha de S. Paulo, aliados do presidente dizem que o presidente Donald Trump pode dificultar as negociações do tarifaço, que entra em vigor amanhã.

Trump oficializou na semana passada a tarifa de 50% aos produtos brasileiros, mas incluiu uma lista de 700 exceções. Horas antes, o presidente dos Estados Unidos aplicou a Lei Magnitsky, uma das sanções financeiras mais severas do país, contra Moraes.

Na sexta, o presidente dos EUA havia dito que Lula poderia ligar para quando quisesse. Em relação ao tarifaço, Trump disse que "as pessoas que estão comandando o Brasil fizeram a coisa errada". A declaração ocorreu após a oficialização das taxas e do país receber uma comitiva de senadores brasileiros.

Como foi a operação

Agentes da PF não entraram na casa do ex-presidente, segundo apurou o UOL. A Polícia Federal apreendeu o celular de Bolsonaro, que entregou o aparelho novo em frente à garagem. Quando foi abordado, o telefone foi solicitado e entregue imediatamente pelo ex-presidente.

Este foi o segundo celular de Bolsonaro apreendido. Um outro aparelho foi confiscado pela Polícia Federal durante uma operação em julho. Na decisão, Moraes ministro citou a utilização do aparelho para fins ilícitos e para o descumprimento das medidas cautelares.

O ex-presidente está proibido de receber visitas, salvo a de seus advogados e pessoas previamente autorizadas pelo STF. Ele também não pode usar celulares, seja diretamente ou por terceiros. "O descumprimento das regras da prisão domiciliar ou de qualquer uma das medidas cautelares implicará na sua revogação e na decretação imediata da prisão preventiva", diz a decisão.

Bolsonaro continua proibido de manter contato com réus da trama golpista, além de embaixadores ou autoridades estrangeiras. As medidas cautelares citadas são referentes à decisão anterior de Moraes, que decretou o uso de tornozeleira eletrônica.

Horas antes da prisão domiciliar

Bolsonaro "saiu correndo" da sede da PF, em Brasília, para chegar a tempo em sua casa. Segundo o deputado estadual Lucas Bove (PL-SP), o ex-presidente estava preocupado em cumprir a medida cautelar —a decisão de julho dizia que Bolsonaro estava proibido de sair de sua residência depois das 19h até 6h. Ele teria dito que precisava sair às 17h para não infringir as regras judiciais.

"Quase fui com ele no carro, mas terminei vindo para o aeroporto", afirmou Bove. O deputado disse que Bolsonaro estava contente com as manifestações em vários pontos do país ontem e foi cauteloso em relação aos próximos passos a serem dados por seus apoiadores. "Vamos aguardar, um dia após o outro", ele comentou.

Protestos de domingo

Ao menos 15 capitais brasileiras, além de outras cidades, receberam atos bolsonaristas no domingo. Com o mote "Reaja, Brasil", os aliados do ex-presidente tinham como objetivo "marcar posição" e fazer uma fotografia da Paulista, ápice dos protestos, para mostrar a força de Bolsonaro.

Os discursos foram voltados para ataques a Moraes, ao STF e ao presidente Lula. Em São Paulo, Nikolas pediu a prisão do ministro. "Você, sem a toga, não é nada", afirmou o deputado mineiro.

O tamanho dos atos surpreendeu os aliados de Bolsonaro, que vivenciavam uma queda na participação da militância. "Vão falar que flopou? Flopou aonde?", disse o deputado Marco Feliciano em cima do trio com a Paulista cheia.

Segundo levantamento da USP, o ato na capital paulista reuniu 37,6 mil pessoas no pico do protesto. O número foi maior em comparação com a manifestação de junho (12 mil pessoas), mas distante do tamanho do ato em fevereiro de 2024, que reuniu 185 mil apoiadores.