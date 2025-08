Negociador comercial do Japão irá aos EUA para pressionar pela rápida implementação de acordo sobre tarifas automotivas

Por Makiko Yamazaki

TÓQUIO (Reuters) - O principal negociador de tarifas do Japão, Ryosei Akazawa, disse que partiria para Washington nesta terça-feira para buscar pressionar que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assine um decreto que colocará em vigor o corte acordado nas tarifas sobre as importações de automóveis japoneses.

No mês passado, os Estados Unidos concordaram em reduzir as tarifas existentes sobre as importações de automóveis japoneses para 15%, em comparação com as taxas que totalizavam 27,5% anteriormente, mas não foi anunciado um prazo para que a mudança entre em vigor.

Os impostos sobre outros produtos japoneses serão reduzidos de 25% para 15% a partir de quinta-feira.

"Vamos pressionar os Estados Unidos para garantir que um decreto seja assinado sobre a tarifa acordada para automóveis e componentes automotivos o mais rápido possível", disse Akazawa ao Parlamento.

Referindo-se ao problema de que os produtos podem ser afetados por várias tarifas, Akazawa também disse que o Japão quer garantir que os produtos que já são tarifados em mais de 15% sejam isentos da taxa adicional de 15%.

(Reportagem de Makiko Yamazaki e Mariko Katsumura)