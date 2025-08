Foto em tamanho real de morto sobre túmulo é 'tendência' na Jamaica

Retratos em tamanho real de mortos sobre túmulos se tornaram uma inesperada "atração" na Jamaica, despertando a curiosidade de locais e de estrangeiros nas redes sociais nos últimos meses.

O que aconteceu

O Annotto Bay Cemetery, situado na cidade de mesmo nome, tornou-se famoso no país e no exterior após circularem imagens de seus túmulos. Sobre eles, "descansam" os retratos em tamanho real dos respectivos mortos.

Ideia surgiu no início da pandemia, em 2020. O curioso serviço começou a ser prestado pela Exodus Funeral Services, uma funerária da região. Naquela época, a proposta não era colocar o morto em papelão 2D sobre o próprio túmulo, mas evitar o "vazio" para os familiares durante os velórios nas igrejas —que não podiam contar com os caixões dos entes queridos devido aos protocolos sanitários.

A fotografia em tamanho real surgiu bem na época da covid-19, quando a pandemia começou, e o corpo não podia entrar na igreja [para o funeral]. A família não tinha nada a que se apegar, então tornava o processo do luto um pouco mais doloroso para os familiares. É por isso que inventei a foto em tamanho real para substituir o caixão. Errol Green, diretor da Exodus Funeral Services, ao jornal local Jamaica Star, em 2022

Famílias logo começaram a demandar a personalização do retrato gigante. Com frequência, os entes queridos pediam que a imagem refletisse algum traço de personalidade do falecido. "Se o cara costumava andar de bicicleta, nós conseguimos 'photoshopá-lo' e colocá-lo sentado em uma bicicleta. Então, quando a pessoa entra na igreja, parece que ele está sentado na bike lá dentro", comentou Green à época.

Retratos se espalharam pelo cemitério da região por iniciativa também dos parentes. Após os velórios e outros ritos funerários, os amigos e familiares levavam o retrato gigante e o colocavam sobre o túmulo do falecido —o que acabou transformando a paisagem do local em uma espécie de encontro de "fantasmas", segundo internautas. Brasileiros, aliás, já compararam os cemitérios com a abertura da novela "Senhora do Destino" (TV Globo).

Tendência desde então se espalhou pela Jamaica. Os retratos sobre os túmulos já são vistos em cemitérios das paróquias de Highgate, St. Mary, Portland e St. Catherine, embora o cemitério de Annotto Bay ainda seja o local onde o costume é mais popular, segundo uma reportagem de outubro de 2024 do jornal local Jamaica Observer. Apenas a Exodus Funeral Service estima ter colocado centenas dos retratos gigantes nestas porções do país.

Aço e cimento estão envolvidos na preservação do retrato. "Se você quiser a foto de pé ou a pela metade, você escolhe e nós a revelamos no recorte. Quando a instalamos, colocamos aço atrás dela para que não se dobre ou quebre", explicou um funcionário da Exodus, identificado como "Irmão Teddy", ao Observer. O retrato ainda é cimentado sobre o túmulo após o enterro, seguindo a vontade da família.

Hábito também tornou mais fácil localizar o local de descanso de um ente querido no cemitério. Com os túmulos muito próximos e, às vezes, mal identificados nos cemitérios, o retrato situa as famílias, relatou a reportagem do Jamaica Observer após visitar um deles.

Memória de quem se foi se mantém "viva", na opinião de familiares. O jamaicano Megil Young perdeu a mãe de seus filhos em 2024 e optou pela instalação do retrato para que as crianças sejam capazes de ver a mãe — e a família possa sentir algum conforto. "Algumas vezes, venho aqui, me sento e olho para a mãe dos meus filhos, falo com ela e digo: 'Como estou triste que você se foi'. Mas quando eu vejo a foto dela, parece que é com ela mesma que estou conversando", desabafou ao Observer.