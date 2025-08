Movimento de cargas em julho no Porto de Santos é recorde após anúncio de tarifaço dos EUA

O Porto de Santos movimentou mais de 17 milhões de toneladas em julho. Em nota, a Autoridade Portuária de Santos (APS) diz que os dados indicam retomada da corrida das exportações após anúncio dos Estados Unidos de tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. "Já tínhamos afirmado na primeira quinzena do mês que havia um aumento expressivo dos embarques no porto", disse na nota o presidente da Autoridade Portuária de Santos (APS), Anderson Pomini. "São dados preliminares, mas este 'recorde dos recordes' demonstra a importância de Santos em momentos decisivos da história, como este."

Conforme a APS, notou-se "nos últimos dias intenso movimento de navios sendo carregados e seguindo rumo à Europa e aos Estados Unidos".

Houve aumento de 10% no embarque de granéis sólidos (grãos diversos), com 900 mil toneladas em julho; de 4% de contêineres, com 200 mil toneladas no mesmo mês; 9% de carga solta, com 85 mil toneladas. "Há ainda a expectativa de um resultado de 10% dos granéis líquidos (combustíveis, solventes etc), ainda não contabilizados", informou.