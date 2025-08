Motta critica motim, mas é amador ao não estar na Câmara, diz deputado

O Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, criticou o motim realizado por deputados e senadores de oposição no Congresso, chamando de 'absurdo', mas foi amador ao não estar em Brasília no momento, falou o deputado Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ) em entrevista ao UOL News, do Canal UOL.

Não fui eu que falei diretamente com ele, mas o informe que me foi passado é que ele também caracterizou como um absurdo. Então, se ele compactua com isso, ele compactua com o próprio enfraquecimento político dele. Acho que ele precisa tomar uma decisão.

Então, ele caracterizou, pelo que entendi, como algo absurdo, e o seu retorno tem como objetivo o início da ordem do dia, dos debates e das votações. Essa é a caracterização dele.

Eu, pessoalmente, na verdade, achei um erro ele não estar em Brasília hoje. Bolsonaro preso, ontem, prisão domiciliar, mas é um homem preso, juridicamente falando, na minha opinião, está correto isso.

Nós sabemos como a extrema direita se posiciona e se comporta, e eu acho que é, no mínimo, armador, o presidente da Câmara não estar em Brasília hoje.

Pastor Henrique Vieira, deputado federal

O deputado afirmou que seguem aguardando a volta do presidente Hugo Motta para solucionar o tema e que o motim é mais uma ação antidemocrática que não deve ser normalizado.

Essa é minha posição, minha opinião, mas pelo que entendi aqui nos bastidores, ele, diante dessa informação, decidiu retornar imediatamente.

A extrema direita continua ocupando plenário e nós estamos aguardando, portanto, nesse momento, o retorno de Hugo Motta para solucionar essa questão.

Nós não podemos normalizar. Uma coisa é você protestar, você emitir suas opiniões dentro do trabalho legislativo. Outra coisa é essa que eles estão fazendo, me parece, profundamente antidemocrática, uma tentativa de todas as formas de corrigir o Legislativo e o Judiciário, para que Bolsonaro não seja responsabilizado penalmente por uma tentativa de golpe de Estado.

É bem absurdo o que está acontecendo, na minha opinião.

Pastor Henrique Vieira, deputado federal

