Motim no Congresso vai isolar ainda mais o bolsonarismo, diz professor

O motim realizado por deputados e senadores de oposição no Congresso Nacional deve ter efeito contrário e vai isolar ainda mais o bolsonarismo no país, disse Eduardo Grin, cientista político da FGV, ao UOL News, do Canal UOL.

Esse tipo de atitude, tal qual as pesquisas de opinião no 8/1 mostraram, amplia e vem crescentemente, depois da derrapada de estratégias supostamente capazes de ampliar o perdão a Bolsonaro levadas adiante pelo seu filho, o que aconteceu foi o contrário, ampliou-se o isolamento da extrema direita do bolsonarismo.

E esse tipo de atitude que a gente poderia chamar de motim, a gente poderia dizer que é uma baderna, esse tipo de expressão mais popular gera na sociedade brasileira um rechaço muito grande.

Por exemplo, nós temos uma pesquisa hoje divulgada pela Folha de São Paulo, dando conta que 78% da população brasileira desaprova o funcionamento do Congresso Nacional, justamente porque entende que os parlamentares só pensam em seus próprios interesses corporativos. Isso tudo vai ter um preço no isolamento ainda maior que o bolsonarismo vai ter.

Eduardo Grin, cientista político

O professor reiterou que os atos isolam cada vez mais o bolsonarismo, e mina as chances de parceria para tentar derrotar Lula nas próximas eleições.

A despeito desse episódio hoje ser mais um capítulo lamentável de atentado contra o funcionamento da democracia que a extrema direita vem sistematicamente levando a efeito no Brasil, do ponto de vista prático, isso vai significar o isolamento político ainda maior do bolsonarismo.

E, portanto, enfraquece a possibilidade de nós termos o que o bolsonarismo imaginava, que era um grande conjunto de forças de oposição que seriam capazes de cercar o governo Lula, digamos assim, e preparar uma sucessão que pudesse derrotar o presidente nas eleições do ano que vem.

Acho que tudo até agora vem encaminhando exatamente no sentido oposto e acho que esse ato do bolsonarismo talvez seja uma ação mais desesperada considerando que já está mais do que precificado por todo mundo que o presidente Bolsonaro deverá ser condenado, deverá ser, portanto, preso pelo seu envolvimento, o golpe perpetrado, a tentativa de golpe levada a efeito no dia 8 de janeiro.

Eduardo Grin, cientista político

