Minério de ferro sobe com demanda resiliente da China

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro subiram nesta terça-feira, auxiliados pela demanda resiliente de curto prazo na China, principal mercado consumidor de minério.

No entanto, os ganhos de preço foram limitados pela perspectiva de uma possível restrição à produção de aço para a cerimônia de 3 de setembro em Pequim, em comemoração ao 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial.

As siderúrgicas chinesas, especialmente as da região norte, geralmente restringem a produção antes de grandes eventos para garantir a qualidade do ar em Pequim, o que poderia diminuir o apetite por matérias-primas, incluindo o minério de ferro.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 1,2%, a 798,5 iuanes (US$111,13) a tonelada, o nível mais alto desde 30 de julho.

O minério de ferro de referência para setembro na Bolsa de Cingapura avançava 0,69%, a US$102,2 a tonelada, depois de ter atingido mais cedo US$102,65, também o maior valor desde 30 de julho.

Os fundamentos do mercado de minério de ferro permaneceram saudáveis em meio à demanda firme, disseram os analistas da corretora Shengda Futures, dando suporte aos preços do principal ingrediente da fabricação de aço.

A produção média diária de metal quente, um indicador da demanda de minério de ferro, tem oscilado em torno de 2,4 milhões de toneladas desde abril, mesmo durante os meses de julho e agosto, quando a produção normalmente se contrai e a demanda é baixa.

(Reportagem de Amy Lv e Lewis Jackson)