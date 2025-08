Maxwell, sócia de Epstein, se opõe à divulgação de materiais do grande júri

Por Luc Cohen

NOVA YORK (Reuters) - Ghislaine Maxwell, ex-namorada do falecido financista Jeffrey Epstein condenada em 2021 por ajudá-lo a abusar sexualmente de meninas adolescentes, disse nesta terça-feira que se opõe à tentativa do governo dos Estados Unidos de divulgar as transcrições dos procedimentos perante o grande júri que a indiciou.

Os advogados de Maxwell se manifestaram, em um processo judicial, argumentando que a divulgação dos materiais pode colocar em risco um possível novo julgamento caso ela consiga persuadir a Suprema Corte dos EUA a anular sua condenação. Ela cumpre uma sentença de 20 anos de prisão.

"O dano à reputação decorrente da divulgação de testemunhos incompletos e potencialmente enganosos do grande júri, não testados por interrogatório, seria grave e irrevogável", escreveram seus advogados.

No mês passado, o presidente Donald Trump instruiu a procuradora-geral Pam Bondi a buscar a divulgação do material do grande júri de Epstein e Maxwell, na tentativa de acalmar o descontentamento de sua base de apoiadores conservadores e dos democratas do Congresso em relação à forma como seu governo lidou com os documentos dos casos.

Trump, um republicano, havia prometido tornar públicos os arquivos relacionados a Epstein se fosse reeleito e acusou os democratas de encobrir a verdade. Mas, em julho, o Departamento de Justiça afirmou que uma lista de clientes de Epstein, anteriormente divulgada, não existia, enfurecendo os partidários de Trump.

Epstein morreu por suicídio na prisão em 2019, enquanto aguardava julgamento por acusações de tráfico sexual. Ele havia se declarado inocente.

Os grandes júris se reúnem em segredo para evitar interferência em investigações criminais, e os registros de seus procedimentos não podem ser divulgados sem a permissão de um juiz.

O Departamento de Justiça citou o que chama de interesse público contínuo nos casos ao pedir aos juízes Richard Berman e Paul Engelmayer, de Manhattan, que autorizem a divulgação das transcrições dos grandes júris de Epstein e Maxwell. Os juízes pediram aos advogados de Maxwell, do espólio de Epstein e das supostas vítimas que se manifestassem sobre a possível divulgação até esta terça-feira.

Os advogados do espólio de Epstein disseram que não se posicionaram sobre a possibilidade de divulgação das transcrições.

Um advogado de Annie Farmer, que testemunhou no julgamento de Maxwell e relatou ter sido abusada por Maxwell e Epstein no rancho de Epstein no Novo México quando ela tinha 16 anos, disse que a divulgação das transcrições pode fornecer detalhes adicionais sobre as pessoas que facilitaram o suposto abuso de Epstein.

"O público tem um interesse legítimo em entender o escopo completo dos crimes de Epstein e Maxwell", escreveu a advogada, Sigrid McCawley.

Bradley Edwards, advogado de várias supostas vítimas de Epstein e Maxwell, escreveu em um documento que qualquer divulgação do material do grande júri deveria proteger as identidades das supostas vítimas e que seus advogados deveriam poder revisar o material antes de torná-lo público.

Não está claro se o público tomaria conhecimento de algo novo ou digno de nota caso esse material seja divulgado.

Mais cedo nesta terça-feira, o Departamento de Justiça disse em um processo judicial que grande parte do depoimento de policiais nos procedimentos do grande júri de Maxwell em 2020 foi corroborado pelas vítimas e testemunhas que depuseram publicamente em seu julgamento no ano seguinte.

Os advogados de Maxwell disseram à Suprema Corte que sua condenação era inválida porque um acordo de não acusação e confissão de culpa que os promotores federais fizeram com Epstein na Flórida em 2007 também protegeu seus associados. A Suprema Corte deverá considerar se aceitará a apelação no final de setembro.

No mês passado, o procurador-geral adjunto dos EUA, Todd Blanche, reuniu-se com Maxwell para saber se ela tinha alguma informação sobre outras pessoas que poderiam ter cometido crimes. Nenhuma das partes forneceu um relato detalhado do que foi discutido. Na semana passada, Maxwell foi transferida de uma prisão na Flórida para uma instalação de baixa segurança no Texas.

(Reportagem de Luc Cohen em Nova York)