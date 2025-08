Marcos do Val está cumprindo pena antecipada, diz advogado sobre cautelares

As medidas impostas pelo ministro do STF Alexandre de Moraes estão fazendo com que o senador Marcos do Val cumpra uma pena antecipada sem nunca ter sido denunciado, disse Iggor Dantas, advogado do parlamentar, em entrevista ao UOL News, do Canal UOL

O que eu me reservo a dizer aqui é que a defesa segue extremamente limitada. Dentro dessas investigações não existe o devido exercício do direito do contraditório. Enquanto não houver uma denúncia formal nesse caso, que está há dois anos relatado, sem nunca ter sido indiciado por nenhum crime, o relatório da Polícia Federal não indicia o senador em nenhum crime.

A defesa fica vendo procedimentos encher de cautelares e o desfecho do inquérito nunca acontecer. Então, o senador hoje já está cumprindo uma pena antecipada, sem nunca ter sido nem denunciado, essa é a grande realidade.

Iggor Dantas, advogado de Marcos do Val

Dantas afirmou que existe uma desproporcionalidade na atitude do político de não entregar o passaporte e ter o que chamou de asfixia financeira acumulada a uma tornozeleira sem perspectiva de desfecho das investigações.

O grande ponto que a defesa traz é que existe uma desproporção completamente, não existe proporcionalidade alguma na atitude do senador não entregar o passaporte e ter uma asfixia financeira acumulada a uma tornozeleira eletrônica sem nenhuma perspectiva do desfecho das suas investigações, que inclusive já foram relatadas há dois anos.

Esse é o grande ponto da Defesa, é uma violação do devido processo legal, é apenas isso.

Iggor Dantas, advogado de Marcos do Val

Logo após desembarcar em Brasília após passar férias na Disney, Marcos do Val foi encaminhado ao Cime (Centro Integrado de Monitoração Eletrônica), da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, para colocar o dispositivo de monitoramento.

Do Val tem outras medidas restritivas, e também terá de pagar uma multa por violá-las. O valor ainda será calculado pela Secretaria Judiciária do STF.

O senador é alvo de investigações no STF. A apreensão do passaporte ocorreu no âmbito de um inquérito que apura intimidações a delegados da Polícia Federal.

