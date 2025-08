Maierovitch: Flávio Bolsonaro deu tiro no pé do próprio pai

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) teve grande parcela de responsabilidade pela decretação da prisão de seu pai, Jair, afirmou o jurista e colunista Wálter Maierovitch na edição de hoje do UOL News.

Flávio postou em suas redes sociais um vídeo do pai falando com manifestantes reunidos em Copacabana no domingo. O senador apagou o conteúdo horas depois. Ao decretar a prisão domiciliar de Jair, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes apontou a culpa dos filhos do ex-presidente.

Há um esperneio sem base alguma. Vamos à realidade: o filho deu um tiro no pé do pai. Havia várias obrigações, mas o filho pega um vídeo do pai e o divulga. Não pode; descumpriu uma obrigação. Agora ele vem e diz que consultou a assessoria e os advogados acharam que aquilo não era ideal. Trocando em miúdos, eles pediram para tirar imediatamente do ar porque causaria complicação.

Qual é a lógica e o normal? É consultar os advogados antes. Ele estava em um terreno com areia movediça. Flávio tomaria uma atitude e estabeleceria uma confusão que resultaria no descumprimento. Isso é muito claro. Ele deu um tiro no pé do pai e sabia que tinha alguma coisa de errado, tanto que foi à assessoria.

Agora vem a tecla a ser apertada para mostrar esse desespero de argumentos dos bolsonaristas, em especial daqueles mais próximos de Jair. Foi no inquérito apuratório que foram estabelecidas obrigações preventivas. Ele apura o ataque à soberania nacional por meio de negociações que Eduardo Bolsonaro está fazendo nos EUA com o objetivo de desestabilizar o país. Esse é o norte.

Há um golpe ainda em andamento. Esse é o crime e se revlou no último domingo com o descumprimento de uma obrigação. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Maierovitch explicou que a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro ainda não é definitiva, uma vez que a decisão de Moraes será avaliada pelos ministros da Primeira Turma do STF.

Essa decisão ainda não é definitiva. Como fez da vez passada, quando impôs uma [medida] cautelar, Moraes a levou para referendo da Primeira Turma [do STF]. Temos que tomar essa certa cautela. Os EUA se precipitam ao atacar a decisão de Moraes quando ela será submetida à confirmação por referendo na Primeira Turma.

Quando se impõe uma medida cautelar, há uma necessidade de se cumprir obrigações. Na nota, os advogados falaram que Bolsonaro não perpetrou crime algum. Mas a verdade é que ele descumpriu obrigação, e isso leva à imposição de uma cautela mais gravosa. Não se trata aqui de dizer se cometeu um crime ou não, mas sim de verificar qual é a obrigação. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: