Tarifaço: Lula exalta Pix e diz que Trump se preocupa com cartão de crédito

O presidente Lula (PT) exaltou hoje o Pix e indicou que a preocupação com os cartões de crédito ajuda a explicar o tarifaço imposto pelos Estados Unidos, que entra em vigor amanhã, durante discurso no Palácio Itamaraty.

O que aconteceu

Lula criticava a investigação comercial aberta pelos EUA contra a tecnologia brasileira. "Qual é a preocupação deles? É que, se o Pix tomar conta do mundo, os cartões de crédito irão desaparecer —e é isso que está por detrás dessa loucura contra o Brasil", afirmou o presidente, sem citar empresas específicas.

"Nós não podemos ser penalizados por desenvolver um sistema gratuito e eficiente", questionou o presidente. "O Pix é um patrimônio nacional e referência internacional de infraestrutura pública digital."

No discurso, ele brincou ainda que iria apresentar a ferramenta ao presidente norte-americano, Donald Trump. "Poderia dar para ele pagar uma conta, ele ia ver que é uma coisa moderna", disse Lula, na abertura da reunião do Conselhão.

A investigação dos EUA, revelada no meio de julho, destaca o Pix como uma "possível prática desleal" e reclama da pirataria no país. "O Brasil também parece se envolver em uma série de práticas desleais com relação a serviços de pagamento eletrônico, incluindo, entre outras, a promoção de seus serviços de pagamento eletrônico desenvolvidos pelo governo", diz outro trecho do relatório, assinado pelo USTR (Escritório do Representante do Comércio dos EUA).

A ação já havia sido criticada hoje pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. "É uma tecnologia soberana brasileira, e nós não podemos nem sonhar, nem pensar, nem imaginar em privatizar algo que não custa para o cidadão. Nós vamos ceder à pressão de multinacionais que estão se incomodando com uma tecnologia", defendeu o ministro, sem citar diretamente os Estados Unidos ou empresas específicas.

O chanceler Mauro Vieira que o governo vai apresentar uma resposta sobre a investigação em 18 de agosto. "Negociações pragmáticas são a solução mais promissora para o empresariado, os trabalhadores e os consumidores do Brasil", afirmou Vieira, que chamou as práticas questionadas de "absolutamente legítimas".

Negociações sobre tarifaço

O governo federal estima que 35,9% das exportações brasileiras para os Estados Unidos serão impactadas pelo tarifaço. Isso representa que um total de US$ 14,5 bilhões em vendas externas de produtos brasileiros para o mercado americano passará a ser taxado em 50%.

Ficarão fora da nova taxação 44,6% dos produtos vendidos para os EUA. A fatia corresponde, segundo a governo, a US$ 18 bilhões, levando em conta as vendas do ano passado. A lista de exceções tem 694 itens, incluindo suco de laranja, madeira e derivados de petróleo. Número está próximo ao que havia sido estimado pela Amcham Brasil (Câmara Americana de Comércio para o Brasil), de 43,4%.

Mais cedo, o chanceler Mauro Vieira destacou o avanço das negociações. "As tratativas empreendidas pelo governo foram fundamentais para a exclusão de cerca de 700 itens comerciais da ordem executiva sob tarifas, o que preservou setores estratégicos como a indústria de aviões, a produção de sucos de laranja e o setor de celulose", disse.

Setores foram do "alívio" ao "medo de colapso" desde o anúncio. Indústria de calçados, que será tarifada, prevê perdas significativas, enquanto o setor de sucos cítricos afirmou ter visto a sua própria exceção com otimismo.

Trump ameaçou com "devolução na mesma moeda" se Brasil retaliar. A ordem executiva assinada por Trump afirma que, se o Brasil resolver aumentar as taxas dos produtos importados dos EUA em resposta ao tarifaço americano, o texto será modificado para "garantir a eficácia das medidas determinadas".

Lula reclamou de empresários

"Hoje, tem pouco nacionalista no Brasil", afirmou o presidente, se referindo à classe empresarial. "Você não tem mais aqueles empresários nacionalistas que você tinha nos anos 70, nos anos 80, nos anos 60. Você não tem. Hoje, você tem mais mercantilista do que nacionalista."

"Então, defender o Brasil de hoje ficou muito mais complicado", continuou o presidente, no Itamaraty. "Porque tem gente que acha que a gente é vira-lata. Tem gente que não gosta de se respeitar."

As falas se dão na véspera do tarifaço dos Estados Unidos, que o governo tem pedido ajuda do empresariado para negociar. Após o anúncio de Trump, o governo criou um comitê de emergência com empresários e recorreu à iniciativa privada nas tratativas.

O papel da iniciativa privada tem sido destacado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que coordenou o comitê. Um dos principais esforços do governo tem sido não só dialogar como buscar apoio do empresariado para que o setor privado não só ajude na negociação como na pressão, tanto aqui quanto lá.

Isso foi ressaltado pela ministra Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) no evento hoje. "Buscamos todos os canais de interlocução possíveis e estimulamos as empresas e setores a negociar com os seus clientes e contrapartes no outro país, o que já resultou em significativa limitação do alcance das sobretarifas."

Lula falava de improviso sobre José Alencar, seu vice-presidente nos primeiros mandatos. Empresário mineiro, ele foi homenageado nesta manhã em um evento na Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).