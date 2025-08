Lula diz que não vai ligar para Trump sobre tarifas, mas irá telefonar para convidá-lo para COP30

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira que não vai telefonar para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para negociar as tarifas de 50% impostas sobre produtos brasileiros por considerar que Trump não quer conversar, mas disse que irá telefonar para convidá-lo para a cúpula climática COP30 deste ano no Brasil.

Em reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o chamado "Conselhão", Lula disse ainda que o Brasil nunca saiu da mesa do diálogo e que o dia em que Trump assinou a medida impondo as tarifas ao Brasil passará para a história como o mais lastimável na relação entre os dois países.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)