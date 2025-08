Lula deve anunciar medidas sobre tarifaço 'daqui a pouco, em algum momento', diz Ceron

O presidente da República, Lula deve anunciar, em breve, um pacote de medidas para apoio a empresas impactadas pelo tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o pacote deverá ser técnico e cirúrgico, disse nesta terça-feira, 5, Rogério Ceron, secretário do Tesouro Nacional, em entrevista coletiva após participar de evento na Fundação Getulio Vargas, no Rio de Janeiro.

"Daqui a pouco, em algum momento, o presidente deve tomar a decisão e anunciar algumas medidas que possam colaborar com essa transição", disse Ceron, evitando detalhar as medidas. "Assim como a gente fez em outros momentos, como no Rio Grande do Sul, soubemos atuar com bastante técnica, com bastante razoabilidade, de forma cirúrgica para recuperar os setores que foram impactados."

O secretário do Tesouro enfatizou que, no atendimento à emergência no Rio Grande do Sul, foi usado um volume financeiro inferior ao que os economistas davam como necessário para recuperar o estado. "Conseguimos ser bem racionais e cirúrgicos na atuação, e rapidamente a economia do estado estava recuperada: os empregos voltaram, a atividade se recuperou em todos os setores, com bastante eficiência em termos de recursos públicos alocados."

De acordo com ele, agora, diante do tarifaço, "o espírito se mantém: fazer aquilo que é necessário para recuperar de forma rápida, adequada, com proporcionalidade e razoabilidade". "Espero por um lado convergir - temos uma relação histórica com os EUA, que são parceiros e amigos do Brasil, vamos encontrar um caminho. Por outro lado, a gente se prepara para apoiar aqueles setores e as atividades dos trabalhadores que forem impactados neste momento, para que as coisas continuem bem."