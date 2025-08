Luís Adriano Teixeira é o novo presidente da Asbia

São Paulo, 5 - O médico veterinário Luis Adriano Teixeira é o novo presidente da Associação Brasileira de Inseminação Artificial (Asbia) para o triênio 2025-2028. Atualmente, ele ocupa o cargo de diretor comercial da ABS na América Latina. Em nota, a entidade diz que Teixeira tem como meta o aperfeiçoamento do Index Asbia, relatório realizado em parceria com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), que mapeia o uso de tecnologias de inseminação artificial no Brasil, e o fortalecimento do Index Embriões.