Lucro da Caterpillar cai devido à fraca demanda por equipamentos e impacto das tarifas

(Reuters) - A Caterpillar divulgou um lucro menor no segundo trimestre nesta terça-feira, prejudicada pela fraca demanda por equipamentos de construção e custos mais altos vinculados às tarifas dos EUA.

As ações da empresa, frequentemente vistas como um termômetro da economia industrial, caíram cerca de 6% nas negociações do pré-mercado.

As abrangentes tarifas sobre as importações dos EUA afetaram empresas de todos os setores, levando muitas delas a reestruturar suas cadeias de suprimentos e a transferir fábricas.

Além disso, as altas taxas de juros e os ventos contrários da inflação pressionaram os revendedores a reduzir os pedidos de equipamentos e a realinhar o estoque para atender à demanda.

O lucro ajustado no segundo trimestre caiu para US$4,72 por ação, em comparação com US$5,99 no ano anterior.

(Reportagem de Nathan Gomes em Bengaluru)