Lucro ajustado da RD Saúde sobe 13% no 2º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A RD Saúde registrou crescimento de 13% no lucro líquido ajustado do segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano passado, para R$402,7 milhões, de acordo com relatório de resultados divulgado nesta terça-feira.

Nos meses de abril a junho, período em que abriu 70 novas farmácias, a companhia apurou um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de R$885 milhões, crescimento de 7,4% no comparativo anual.

Analistas projetavam Ebitda de R$811 milhões para a dona das redes de farmácias Raia e Drogasil no período, segundo média das estimativas compiladas pela LSEG.

Na segunda-feira, as ações da companhia dispararam cerca de 8%, tendo como pano de fundo, além da expectativa pelo balanço, o início das vendas em algumas redes de farmácias, entre elas as da RD, da primeira caneta para emagrecimento fabricada no Brasil: Olire, produzida pela EMS.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)