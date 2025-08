Quanto falta para monotrilho levar passageiros até aeroporto de Congonhas?

A linha 17-Ouro de monotrilho, que terá uma estação no aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, deve ser inaugurada em 2026, segundo previsão do Metrô. A promessa do governo estadual é que a operação reduzida da linha comece em março, e a abertura completa à população ocorra no segundo semestre.

Quanto falta para sair do papel

Linha está em obras e a previsão é que ela entre em operação em 2026. A expectativa é transportar cerca de 100 mil passageiros por dia.

O Metrô informou ao UOL que as obras estão em "ritmo acelerado". O empreendimento (projetos, obras civis, sistemas e trens) tinha 83,69% de avanço até o fim de julho, enquanto o andamento da instalação do sistema elétrico passava de 60%. Os primeiros testes de trem já estão acontecendo, sempre ao longo da madrugada.

Em maio, portas de plataformas foram instaladas nas estações Washington Luís e Morumbi. A execução da urbanização e acessos da estação Aeroporto de Congonhas, incluindo o acabamento do túnel que ligará o aeroporto à parada, também foram realizadas, segundo o relatório de transparência do Metrô.

O projeto

Oito estações ligarão o aeroporto de Congonhas à estação Morumbi. Serão 6,7 km de extensão com duas conexões, com as linhas 9-Esmeralda e 5-Lilás, ambas administradas pela ViaMobilidade.

Além disso, a 17-Ouro contará com um pátio. Localizado no piscinão Água Espraiada, na região da avenida Jornalista Roberto Marinho, o espaço vai abrigar e servir para manutenção de composições ao longo da operação.

O projeto inicial da 17-Ouro previa 18 paradas e conexões com as linhas de metrô 4-Amarela e 1-Azul. Porém, segundo o Estadão Conteúdo, o corte de dez estações ocorreu pelos anos de atraso nas obras e alterações em contratos, incluindo a mudança da empresa responsável pela construção da linha em 2023. A obra foi prometida pelo então governador do estado Geraldo Alckmin para a Copa do Mundo de Futebol de 2014, realizada no Brasil.

Imagem: Arte UOL

A linha terá o formato em "Y". Haverá uma via com desvio para o aeroporto de Congonhas, enquanto a outra seguirá no sentido da próxima parada, a estação Washington Luís. Todavia, o Metrô informou ao UOL que o funcionamento exato da operação —por exemplo, se a cada dois trens que vão sentido Washington Luís, um deles se desloca até Congonhas— ficará a cargo da ViaMobilidade, responsável pela operação.

Imagem: Arte UOL

17-Ouro será administrada pela ViaMobilidade. O contrato de concessão foi assinado em 2018 e inclui administração da linha 5-Lilás. O acordo vale por 20 anos e prevê o investimento de mais de R$ 3 milhões em manutenção, conservação, melhorias, requalificação, adequação e expansão das duas linhas ao longo do contrato.

As composições da linha terão um sistema que permitirá intervalos menores entre os trens, sendo que cada um deles poderá transportar cerca de 600 passageiros. Todas as unidades, com cinco carros e 60,8 metros de comprimento cada, contarão com ar-condicionado, iluminação LED e áreas com acessibilidade, divulgou o governo estadual. Eles também terão baterias de tração, que permitem a continuidade da operação mesmo em casos de queda de energia na rede.

Monotrilho: Do projeto à realidade

Projeto da estação Vila Cordeiro da linha 17-Ouro Imagem: Cedido ao UOL/Metrô de São Paulo

O Metrô diz que a linha 17-Ouro foi idealizada para operar no sistema de monotrilho. Mas como isso funciona? O sistema é de transporte de média capacidade, com operação sobre pneus em via elevada, geralmente, entre 12 e 15 metros de altura. O monotrilho tem tecnologia para a operação totalmente autônoma sem necessitar da presença de condutor. Segundo o Metrô, o modelo deve proporcionar, entre outros, conforto e rapidez nas viagens, melhoria do trânsito e aumento da mobilidade.

Sindicato dos Metroviários já expressou preocupação com a ausência de condutores nas composições. Em março, após a retirada dos profissionais da linha 15-Prata de monotrilho, o sindicato afirmou que a medida colocava a população "em risco de vida".

Viagem teste do primeiro trem da linha 17-Ouro Imagem: Marcelo Camargo/Governo de São Paulo

Até 17 de março, dois trens que vão operar na linha chegaram ao Pátio Água Espraiada. As composições, fabricadas pela BYD Skyrail, são totalmente automatizados e fazem parte de uma frota de 14 unidades que farão parte da nova linha de monotrilho. As restantes estão sendo produzidas na China e devem chegar ao território nacional ao longo deste ano.

Testes realizados com as composições no início do ano analisaram diversos fatores, desde a dinâmica entre o trem e a viga-guia até requisitos de segurança. As avaliações contaram com a presença de técnicos do Metrô e membros da empresa fornecedora do trem, segundo o Governo de São Paulo.