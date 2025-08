Israel anuncia reabertura parcial do comércio do setor privado em Gaza

Israel reabrirá parcialmente o comércio do setor privado em Gaza para reduzir sua dependência da ajuda humanitária, informou nesta terça-feira (5) o órgão do Ministério da Defesa que supervisiona as questões civis nos territórios palestinos (Cogat).

"O Ministério da Defesa aprovou um número limitado de comerciantes locais, que devem seguir vários critérios e controles de segurança rigorosos", afirmou o Cogat em um comunicado.

"O objetivo é aumentar o volume de ajuda que entra na Faixa de Gaza e, ao mesmo tempo, reduzir a dependência da assistência por parte da ONU e das organizações internacionais", acrescenta a nota.

O comunicado explica que a medida foi tomada "após a decisão do gabinete (do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu) de ampliar a ajuda humanitária e após um trabalho preparatório realizado pelos serviços de segurança".

O pagamento das mercadorias será efetuado apenas por meio de transferências bancárias, que serão submetidas a uma supervisão, segundo as autoridades israelenses.

"As mercadorias aprovadas incluem alimentos básicos, alimentos para bebês, frutas, verduras e itens de higiene", explicou o Cogat.

Israel, que luta há 22 meses contra o grupo islamista palestino Hamas em Gaza, impôs um bloqueio total ao território em 2 de março. A medida foi parcialmente suspensa em maio para permitir que uma agência privada, apoiada pelos Estados Unidos, inaugurasse centros de distribuição de alimentos.

O território palestino, totalmente dependente da ajuda humanitária, enfrenta a ameaça de uma "fome generalizada", segundo as Nações Unidas.

dc/kir/arm/mas/zm/fp

© Agence France-Presse