Índices caem com investidores considerando impacto de tarifas sobre resultados de empresas

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos encerraram em baixa nesta terça-feira, com investidores avaliando o impacto das tarifas, depois que a Yum Brands e outras empresas citaram as taxas comerciais em seus resultados ou perspectivas.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 perdeu 0,49%, para 6.299,19 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 0,65%, para 20.916,66 pontos. O Dow Jones caiu 0,14%, para 44.112,08 pontos.