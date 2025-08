Imprensa francesa repercute notificação do Botafogo ao Lyon cobrando mais de R$ 400 milhões

A imprensa francesa repercute nesta terça-feira (5) o impasse entre os clubes Botafogo e Lyon, ambos ligados ao bilionário norte-americano John Textor e ao grupo Eagle Football. O clube brasileiro enviou à equipe francesa uma notificação na qual cobra o ressarcimento de mais R$ 410 milhões referentes a negociações de jogadores, segundo revelou o jornal O Globo.

O diário esportivo L'Equipe escreveu em seu site que o Botafogo "exige quase € 65 milhões do Lyon pela venda de jogadores em condições desfavoráveis" e lembra que a permanência do clube francês na Ligue 1 foi recentemente ameaçada, justamente por problemas financeiros.

Em tom mais analítico, o Le Parisien volta o foco para Textor e questiona se a ação "é uma ameaça genuína ou simplesmente um ato desesperado de alguém no limite? O Botafogo, liderado pelo ex-presidente do Lyon, John Textor, está exigindo € 64,6 milhões do time francês".

O caso ganhou repercussão nesta terça-feira após uma reportagem de O Globo que revelou a notificação do clube brasileiro enviada ao Lyon. Os dois times integram o grupo Eagle Football, que é majoritariamente controlada por John Textor.

Botafogo culpabiliza "órgãos reguladores na França" pelo impasse

Também nesta terça, o Botafogo se pronunciou sobre o assunto por meio de um comunicado divulgado em suas redes sociais. Na nota, informa que "sempre valorizou a colaboração dentro do ecossistema da Eagle Football e mantém o desejo de que essa parceria continue existindo, em benefício de todos os clubes que compõem o grupo".

"Infelizmente, medidas adotadas por órgãos reguladores na França comprometeram o funcionamento dessa integração (...) Diante deste cenário, tornou-se necessário formalizar, por vias legais, que o atual desequilíbrio financeiro entre as entidades aponta para a necessidade de reembolso à SAF Botafogo por valores que haviam sido emprestados anteriormente", diz a nota do alvinegro.

Em seu site, o francês 20 Minutes destaca que "o Botafogo acredita ter pago um alto preço pelos problemas financeiros do Lyon e está exigindo o que lhe é devido".