Iguatemi quase dobra lucro ajustado no 2º tri com alta em vendas

SÃO PAULO (Reuters) - O lucro ajustado da Iguatemi quase dobrou no segundo trimestre em comparação com o resultado de um ano antes, com maiores vendas impulsionadas principalmente pela aquisição do Shopping Rio Sul e do Pátio Paulista no período, informou a operadora de shopping centers nesta terça-feira.

A Iguatemi registrou lucro líquido ajustado de R$208,5 milhões nos meses de abril a junho, crescimento de 95,7% em relação ao segundo trimestre de 2024, enquanto as vendas totais do grupo atingiram R$6,3 bilhões, alta de 27,4% na mesma base.

Além das aquisições recentes, a companhia também citou um bom desempenho em datas comemorativas e qualificação contínua dos ativos como fatores que apoiaram a performance no período.

O fluxo de caixa proveniente das operações (FFO) ajustado da empresa atingiu R$240,4 milhões no segundo trimestre, aumento de 56,2% em base anual, com expansão de 27,8% na receita líquida, para R$407,2 milhões, e vendas mesmas lojas crescendo 12,1%.

Já a taxa de ocupação dos shoppings da companhia -- que possui participação em 15 shopping centers, dois "premium outlets" e quatro torres comerciais -- encerrou junho em 96,4%, alta de 1,4 ponto percentual no comparativo ano a ano.

Na divulgação trimestral, a empresa reforçou perspectiva de cumprimento do guidance para o ano, que inclui crescimento entre 7% e 11% da receita líquida e margem Ebitda entre 82% e 85%.

No período de abril a junho, o Ebitda ajustado consolidado da Iguatemi totalizou R$445,4 milhões, com avanço de 91,2% e margem Ebitda ajustada de 109,4%, de acordo com balanço.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)