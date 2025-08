IGet mostra crescimento nas vendas no varejo no Brasil em julho

(Reuters) - As vendas no varejo brasileiro cresceram 6,3% em julho em relação ao mesmo período do ano passado, conforme o indicador IGet, desenvolvido pelo Departamento Econômico do Santander no Brasil em parceria com a Getnet, empresa de pagamentos do grupo espanhol.

Quando excluídas as vendas de materiais de construção e partes e peças automotivas (IGet Restrito), houve expansão de 13,4%, segundo o relatório publicado nesta terça-feira.

Na comparação mensal, o IGet ampliado mostrou acréscimo de 1,4%, enquanto o restrito apurou aumento de 1,1%.

"Continuamos avaliando que a política monetária restritiva deve impactar a atividade econômica à frente, mas o mercado de trabalho aquecido tende a impedir uma desaceleração forte e repentina", afirmaram os economistas Gabriel Couto e Rodolfo Pavan, que assinam o relatório com os números.

"Adicionalmente, novos impulsos como a linha de crédito consignado para trabalhadores do setor privado e o pagamento de precatórios são fatores adicionais de sustentação."

O estudo mostrou ainda que a atividade no setor de serviços às famílias encolheu 8,3% em julho na comparação com o mesmo período de 2024 e subiu 0,2% em relação ao mês anterior.

(Por Paula Arend Laier, edição Michael Susin)