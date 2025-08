Ibovespa hesita na abertura em meio a balanços; Embraer sobe

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista abria sem uma tendência clara nesta terça-feira, em meio a ajustes e repercussão de resultados corporativos, entre eles os números de Embraer, BB Seguridade e Klabin, enquanto o final do dia ainda reserva os balanços de Itaú e RD Saúde, entre outros.

Às 10h15, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, mostrava estabilidade, a 132.967,17 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 13 de agosto, tinha variação positiva de 0,1%.

(Por Paula Arend Laier)