Ibovespa fecha em alta com aval de Itaú antes de balanço

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta terça-feira, com Itaú entre os principais suportes antes da divulgação do balanço do banco após o encerramento do pregão, enquanto Embraer e Klabin figuraram na ponta negativa após os respectivos resultados publicados mais cedo.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,29%, a 133.356,44 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo marcado 134.232,83 pontos na máxima e 132.681,92 pontos na mínima do dia.

O volume financeiro somava R$17,1 bilhões antes dos ajustes finais do pregão, de uma média diária no ano de cerca de R$24 bilhões.