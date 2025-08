Gás para Todos deve ser anunciado hoje; veja quais são principais regras

Deve ser lançado hoje o programa Gás para Todos, o antigo Auxílio Gás, que promete pagar um botijão de 13 kg para famílias que recebem até meio salário mínimo por mês. Ao todo, 17 milhões de lares podem ser beneficiados —o objetivo é chegar a este número até dezembro de 2027, segundo o governo. O UOL tira as principais dúvidas.

O que é o Gás para Todos

É o substituto do Auxílio Gás (também chamado de Vale Gás). O governo paga o valor de um botijão de gás de 13 kg para famílias em situação de vulnerabilidade social.

Serão pagos seis botijões ao ano para famílias de três ou mais pessoas, ou quatro botijões ao ano para famílias de duas pessoas. Hoje, o benefício é depositado como um adicional ao Bolsa Família, no valor de R$ 108 (média do preço do botijão no país).

Quem pode ter acesso

Apenas famílias que recebem até meio salário mínimo por mês (R$ 759). Também é preciso estar inscrito no CadÚnico (Cadastro Único de Benefícios Sociais do governo).

Como será feito o pagamento?

Botijão será entregue por uma revenda que esteja cadastrada no programa. Essa é a principal diferença do sistema atual, onde a pessoa recebe o dinheiro para comprar o gás. Agora, o governo irá depositar o dinheiro diretamente ao revendedor.