Gabinete israelense pode ordenar tomada total de Gaza

Por Maayan Lubell e Nidal al-Mughrabi

JERUSALÉM/CAIRO (Reuters) - O gabinete de Israel pode autorizar na terça-feira uma tomada militar completa de Gaza pela primeira vez em duas décadas, informou a mídia, apesar da pressão internacional por um cessar-fogo para aliviar as condições terríveis no território palestino sitiado.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu está inclinado a uma ofensiva ampliada e a assumir o controle de todo o enclave após 22 meses de guerra contra o grupo militante Hamas, informou o Canal 12 de Israel.

Uma fonte israelense sênior disse à Reuters na segunda-feira que mais força era uma opção após o colapso das negociações indiretas de cessar-fogo com o Hamas.

Tomar todo o território reverteria uma decisão de Israel de 2005 de retirar colonos e militares de Gaza, mantendo o controle sobre suas fronteiras — uma atitude que partidos de direita culpam pela conquista de poder pelo Hamas na região.

No entanto, não ficou claro se uma possível tomada total de Gaza implicaria em uma ocupação prolongada ou em uma operação de curto prazo com o objetivo de desmantelar o Hamas e libertar os reféns.

O governo de coalizão de Israel é considerado um dos mais direitistas de sua história, com o gabinete incluindo partidos que buscam anexar Gaza e a Cisjordânia e incentivar os palestinos a deixarem sua terra natal.

Durante toda a guerra, as forças armadas do país se opuseram à ideia de Israel tentar ocupar totalmente Gaza e estabelecer um governo militar no local, o que exigiria que o país assumisse um governo de longo prazo.

As forças armadas também têm enfrentado problemas de mão de obra à medida que a guerra se arrasta, com os reservistas sendo convocados repetidamente e sobrecarregando as capacidades.

O conflito foi desencadeado por um ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, quando homens armados invadiram a fronteira de Gaza, matando mais de 1.200 pessoas e capturando cerca de 250 reféns, de acordo com os registros israelenses.

A campanha militar de Israel devastou o pequeno enclave lotado, matando mais de 60.000 pessoas, de acordo com as autoridades de saúde palestinas. Ela forçou quase todos os mais de 2 milhões de habitantes de Gaza a deixarem suas casas e causou o que um monitor de fome global chamou na semana passada de fome crescente.

Isso causou indignação internacional generalizada e levou países europeus a dizer que reconheceriam um Estado palestino no próximo mês se não houver um cessar-fogo.

Dentro de Gaza, na terça-feira, tiros e ataques israelenses mataram pelo menos 13 palestinos, segundo as autoridades de saúde locais, incluindo cinco pessoas em uma barraca em Khan Younis e três pessoas que buscavam ajuda perto de Rafah, no sul.

Tanques israelenses entraram no centro de Gaza no início da terça-feira, mas não ficou claro se o movimento fazia parte de uma ofensiva terrestre maior.

Os palestinos que vivem no último quinto do território, onde Israel ainda não assumiu o controle militar por meio de incursões terrestres ou ordens para que os civis saiam, disseram que qualquer novo movimento para ocupar a área seria catastrófico.

"Se os tanques avançarem, para onde iremos, para o mar? Isso será como uma sentença de morte para toda a população", disse Abu Jehad, um comerciante de madeira de Gaza, que pediu para não ter o nome completo divulgado.

(Reportagem de Maayan Lubell e Alex Cornwell em Jerusalém e Nidal al-Mughrabi no Cairo)