Fux rejeita pedido de habeas corpus do ex-deputado Daniel Silveira

O ministro do STF Luiz Fux rejeitou hoje um pedido de "prisão domiciliar humanitária" para o ex-deputado federal Daniel Silveira.

O que aconteceu

A defesa de Silveira entrou com um pedido de habeas corpus por considerar que o ministro relator do caso, Alexandre de Moraes, está demorando muito para analisar transferência para prisão domiciliar. Silveira passou no último dia 26 por uma cirurgia para reparar um ligamento do joelho, e pede para sair da penitenciária para passar pelo tratamento pós-cirúrgico adequado.

Fux rejeitou o pedido. O ministro argumentou que não pode conceder um habeas corpus contrariando uma decisão do próprio STF.

Defesa de Daniel Silveira diz que presídio não tem condições de receber o ex-deputado depois da cirurgia. Em ofício protocolado ontem, a colônia agrícola de Magé, onde Silveira está detido atualmente, confirmou que não tem estrutura física, equipamentos ou equipe de saúde para fazer o acompanhamento pós-operatório.

Moraes encaminhou ontem o ofício da unidade prisional à PGR (Procuradoria-Geral da República), que vai analisar o caso e dar um parecer antes de uma decisão do ministro. Até o momento, não houve manifestação.