Força-tarefa vai fiscalizar preços abusivos de hotéis para COP, diz MP

Uma força- tarefa formada pela Secretaria de Segurança Pública do Pará e órgãos de defesa do consumidor, entre eles o Procon, vai fiscalizar hotéis de Belém para averiguar denúncias de preços abusivos cobrados pelas diárias no período da Conferência Mundial do Clima, que ocorre em novembro, em Belém. A informação foi confirmada com exclusividade ao UOL pela coordenadora do Núcleo do Consumidor do Ministério Público do Pará, promotora de justiça Érica Almeida.

O que aconteceu

Ela participou ontem de uma reunião chamada pelo governo para discutir estratégias para viabilizar a vinda de delegações internacionais. "O governo chamou todos os envolvidos na questão, incluindo representantes dos hotéis, imobiliárias e órgãos de defesa do consumidor como o Procon, Ministério Público e Procuradoria Geral do Estado, para ouvir todas as partes e organizar a fiscalização para verificar se houve abusividade", afirmou.

Algumas delegações internacionais denunciaram à Secretaria da COP que hotéis estariam cobrando valores 10 vezes mais altos nesse período. As denúncias foram feitas por um grupo de negociadores africanos que quer reduzir a participação na COP por conta dos altos preços das hospedagens.

A fiscalização não tem um caráter punitivo, pois a legislação brasileira não permite controle de preços das diárias. "Vivemos em um livre mercado, que é regido pela oferta e procura. Não há como efetuar uma fiscalização coercitiva. A fiscalização tem um caráter educativo para verificar se houve abuso, através da análise de contratos e tentar um acordo para solucionar o problema", declara a promotora.

A promotora revelou ainda que a fiscalização também vai atuar em casos pontuais. Por exemplo, uma mulher deu entrevista para o programa Profissão Repórter afirmando que estava alugando um quarto por R$ 6 mil por diária, e que gerenciava outros aluguéis de proprietários na cidade. "Nesse caso, ela deve sofrer alguma punição porque está atuando como corretora sem certificação", comentou.

Denúncias de preços exorbitantes

O alto preço cobrado pelas diárias de hotéis para a COP 30, em Belém, já vem sendo denunciado desde o início do ano. Em fevereiro, o Ministério Público do Pará recebeu um pedido de informações da Senacon (Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor) sobre a abusividade e abriu um procedimento para investigar o caso. "À época o procedimento foi arquivado porque o MP entendeu que não era competência do órgão de avaliar o caso, pois os hotéis são regidos por legislação específica. Foi elaborada uma nota e enviada para a Senacon", explicou a promotora.