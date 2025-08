Ex-presidente da OAB celebra prisão domiciliar de Bolsonaro: 'Bala na nuca'

O ex-presidente da OAB Felipe Santa Cruz comemorou nas redes sociais a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), determinada ontem pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

O que aconteceu

Santa Cruz disse nas redes sociais que ontem era "um dia de festa". Ao se referir a Bolsonaro, ele disse que o ex-presidente que "matou tantos na pandemia está preso" e completou: "Que os mortos o assombrem". A medida foi tomada por Moraes após o descumprimento de medidas cautelares por parte do ex-presidente.

Hoje é um dia de festa! Esse merda que matou tantos na pandemia está preso. Que os mortos o assombrem. -- Felipe Santa Cruz (@fsantacruz_rj) August 5, 2025

Prisão domiciliar de Bolsonaro

A determinação da prisão ocorreu por descumprimento das medidas cautelares, segundo Moraes. Bolsonaro estava proibido desde o último 18 de julho de sair de casa aos fins de semana e de usar as redes sociais, por exemplo. O ex-presidente também usava tornozeleira eletrônica.

A defesa de Bolsonaro nega que ele tenha descumprido as medidas cautelares. Os advogados Celso Vilard, Daniel Tesser e Paulo Amador da Cunha Bueno disseram que foram surpreendidos com a decisão de Moraes e afirmaram que vão apresentar recurso.

Post nas redes sociais e participação por vídeo em ato foram citados pelo ministro. Segundo Moraes, Bolsonaro e seus filhos produziram conteúdo com "claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio, ostensivo, à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro".

Os filhos do ex-presidente publicaram imagens do pai em casa enquanto os atos aconteciam. As fotos foram compartilhadas em reportagens do UOL que mostram Bolsonaro em videochamada —uma delas com a ex-primeira-dama Michelle, no Pará, outra com Flávio, no Rio, e por fim com Nikolas Ferreira, em São Paulo. Na capital fluminense, o ex-presidente disse aos apoiadores: "É pela nossa liberdade, pelo nosso futuro e pelo Brasil".

Decisão citou reportagem do UOL sobre recuo de Flávio Bolsonaro (PL-RJ). No domingo, após o protesto, a colunista do UOL Carla Araújo mostrou que o filho do ex-presidente apagou postagem no Instagram com a presença do pai, alegando "insegurança jurídica" após as medidas cautelares.

A participação dissimulada de Jair Messias Bolsonaro, preparando material pré-fabricado para divulgação nas manifestações e redes sociais, demonstrou claramente que manteve a conduta ilícita de tentar coagir o Supremo Tribunal Federal e obstruir a Justiça, em flagrante desrespeito às medidas cautelares anteriormente impostas.

Alexandre de Moraes, em decisão